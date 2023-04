PS Plus Mai 2023: Extra/Premium verliert weitere Spiele

PS Plus Mai 2023:

PS Plus in den Stufen Extra und Premium verliert in den kommenden Wochen mehr Spiele als zunächst angenommen. Vier weitere Games wurden für Mai in die Kategorie "Letzte Chance zum Spielen" aufgenommen.

Schon in der vergangenen Woche berichteten wir, dass PS Plus in den Stufen Extra und Premium im Mai 2023 mehr als 30 Spiele verlieren wird, die aus den Bibliotheken herausgenommen werden. Doch dabei wird es nicht bleiben.

Eine aktualisierte Übersicht listet vier weitere Spiele auf, darunter zwei klassische Titel, die in der Sammlung „Batman: Return to Arkham“ zusammenfasst sind. Auch eine Collection für „Harry Potter“-Fans ist dabei.

Noch bis zum 16. Mai 2023 haben Spieler die Möglichkeit, sich mit den nachfolgend aufgelisteten Games zu beschäftigen. Danach müssen sie gekauft werden, sofern der Spielfortschritt fortgesetzt werden soll.

Die folgenden Spiele wurden zusätzlich in die Kategorie „Letzte Chance zum Spielen“ aufgenommen:

Batman: Return to Arkham – Arkham Asylum

Batman: Return to Arkham – Arkham City

Injustice 2

LEGO Harry Potter Collection

Die zuvor bestätigten Spiele, die PS Plus Extra und Premium im Mai 2023 verlassen werden, sind in dieser Meldung aufgelistet, womit die Gesamtzahl von 36 Spielen erreicht wird.

Im Mai kommen neue Spiele in die PS Plus-Bibliotheken

Doch auch wenn im Mai 2023 einige Titel aus dem Angebot von PS Plus Extra und Premium herausgenommen werden, wird es nicht an Spielen mangeln. Denn einige Neuaufnahmen kommen hinzu.

Das erste Spiel für die Extra-Kategorie wurde bereits beim Namen genannt. So wird „Humanity“ im kommenden Monat als Neuveröffentlichung ein Teil von PlayStation Plus, was ein wenig Game Pass-Stimmung aufkommen lässt.

Weitere Spiele sind natürlich geplant. So dürfen sich auch Essential-Kunden wieder auf drei oder vier Games einstellen, die sie ohne Zusatzkosten in die persönliche Bibliothek packen können.

Die mutmaßlichen Termine für PS Plus im Mai 2023:

Essential-Ankündigung am 26. April 2023

Essential-Freischaltung am 2. Mai 2023

Extra/Premium-Ankündigung am 10. Mai 2023

Extra/Premium-Freischaltung am 16. Mai 2023

Sobald die Ankündigungen und Freischaltungen erfolgt sind, erfahrt ihr es wie gewohnt auf PLAY3.DE.

Zuvor können Abonnenten einen Blick auf die PS Plus-Spiele für April 2023 werfen. Sowohl die Neuzugänge für Essential als auch die Neuzugänge für Extra und Premium wurden bereits freigeschaltet.

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Mitgliedsservice von Sony, der abhängig von der gewählten Stufe zu Preisen von 59,99 Euro (Essential), 99,99 Euro (Extra) oder 119,99 Euro (Premium) pro Jahr abonniert werden kann.

