Helldivers 2: Umfangreicher Balance-Patch veröffentlicht – Changelog mit Änderungen

Ohne große Ankündigung steht ab sofort ein ebenso umfangreiches wie interessantes Update für „Helldivers 2“ zum Download bereit, das gleich aus mehreren Gründen einen näheren Blick wert ist. Bei der Vielzahl an Anpassungen steht vor allem das Balancing der Waffen im Fokus.

Was ändert der neue Patch?

Wer sich beim unglaublich populären Third Person-Shooter „Helldivers 2“ bereits ein Arsenal an Lieblingswaffen zusammengestellt hat, muss dieses jetzt vielleicht nochmals überdenken. Die Entwickler von Arrowhead Game Studios haben nämlich eine Vielzahl von Knarren beziehungsweise deren Werte überarbeitet.

Diese Änderungen dürften sich im Kampf gegen die tödlichen Terminids durchaus ins Gewicht fallen. So hat beispielsweise die LAS-99 Quasar Cannon ab sofort eine längere Nachladezeit von fünf Sekunden. Auch die CB-9-Armbrust fühlt sich nach der Installation des Patches etwas anders an, was vor allem an deren reduzierten Explosionen sowie dem verkleinerten Magazin liegt.

Ebenfalls spürbar geschwächt präsentiert sich der AX/AR-23 Guard Dog nach der Installation des neuesten Updates für „Helldivers 2“. Er verursacht nämlich mittlerweile 30 Prozent weniger Schaden, was einen recht heftigen Nerf bedeutet. Spürbar besser geworden ist hingegen die LAS-5 Scythe, die nun 350 anstatt zuvor nur 300 Schadenspunkte verursacht. Des Weiteren umfasst das Update eine Vielzahl an Bug-Fixes, Optimierungen und Komfortanpassungen. Die vollständigen Patchnotes sind hier zu finden.

Wie geht es bei Helldivers 2 weiter?

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit war dies nicht der letzte Patch für „Helldivers 2“. Das Entwickler-Team Arrowhead Game Studios arbeitet mit vollem Eifer an weiteren Updates, die sowohl weitere Bugs beseitigen als auch neue Inhalte und Features hinzufügen würden.

Immerhin hatte sich das Studio erst kürzlich das ambitionierte Ziel gesetzt, den unglaublich populären Third Person-Shooter zum „besten Live-Service-Spiel“ überhaupt auszubauen.

Noch mehr aus der Welt von „Helldivers 2“.

Was genau die Fans von „Helldivers 2“ in der näheren Zukunft erwartet, ist jedoch ein wohl gehütetes Geheimnis. Wie steht es um euch? Welche Features und Inhalte wünscht ihr euch von dem Actionspiel? Schreibt es uns in die Kommentare!

