Helldivers 2: Darum gibt es (noch) keine größeren Trupps

Fast drei Monate nach dem Launch von “Helldivers 2” ist der ganz große Hype zwar weitgehend verflogen. Auf hohe Spielerzahlen kommt der Koop-Shooter allerdings noch immer. Allein auf Steam versammeln sich regelmäßig bis zu 200.000 gleichzeitige Nutzer.

Und viele dieser Spieler haben Wünsche. Beispielsweise würden sich Verteidiger der gelenkten Demokratie gern in größeren Trupps engagieren. Es ist ein Wunsch, den Arrowhead Games kürzlich kommentierte.

Größere Trupps sind durchaus denkbar, aber…

Das Support-Team von “Helldivers 2” hat sich im Discord-Kanal des Shooters über die Möglichkeit geäußert, größere Squads in das Spiel einzuführen. Allerdings wäre es ein ziemlich aufwendiges Unterfangen, wie Arrowhead Games zu verstehen gab.

Ein Spieler fragte das Team zunächst, ob man die Möglichkeit in Betracht ziehen würde, größere Trupps zuzulassen, um mehr als vier teilnehmende Spieler gleichzeitig zu ermöglichen.

Der Community-Manager des Studios antwortete wie folgt: “Ich weiß, dass es eine Menge Arbeit bedeuten würde, wenn wir diesen Weg jemals beschreiten würden. Wenn es jemals dazu kommen sollte (wovon ich nicht überzeugt bin), liegt es in ferner Zukunft.”

Tatsächlich ist die Vergrößerung der Trupps in “Helldivers 2” nicht damit erledigt, in einer bestimmten Codezeile eine Zahl zu ändern. Vielmehr ist das Spiel sehr auf das Konzept von Vierer-Teams ausgelegt. Das spiegelt sich nicht zuletzt darin wider, dass es vier Hellpod-Plätze in einem Super-Zerstörer und vier Plätze auf dem Siegertreppchen am Ende eines Spiels gibt. Hinzukommen reichlich Balance-Anpassungen.

Genügend Spieler für größere Trupps könnten früher oder später zusammenkommen. Einem kürzlich erschienenen Bericht zufolge befindet oder befand sich Sony in einem frühen Stadium von Gesprächen mit Microsoft, um das Spiel auf Xbox-Formate zu bringen. Wir berichteten:

“Helldivers 2” wurde im Februar 2024 für PS5 und PC veröffentlicht. Im PlayStation-Store bekommt ihr den Shooter für rund 40 Euro. Bei Amazon* gibt es immerhin zwei Euro Rabatt.

Was haltet ihr vom Wunsch, in “Helldivers 2” größere Trupps zu ermöglichen?

Weitere Meldungen zu Helldivers 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren