PS Plus April 2023: Essential-Neuzugänge für PS4 und PS5 freigeschaltet

PS Plus Essential für April 2023 ist da: Sony hat die Neuzugänge für PS4 und PS5 soeben freigeschaltet, sodass Abonnenten aller drei Stufen die Möglichkeit haben, sie in die persönliche Bibliothek zu packen und auf die Konsolen zu laden.

Nachdem die neuen PS Plus-Spiele der Essential-Stufe in der vergangenen Woche angekündigt wurden, kam es heute zur Freischaltung der April-Neuzugänge. Drei Spiele fanden in die Bibliothek. Sie können sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 in Angriff genommen werden.

Highlight des Monats ist für viele Spieler „Sackboy: A Big Adventure“, das 2020 zu den Launch-Spielen der PS5 gehörte und dank der Aufnahme in das PlayStation Plus-Programm ohne Zusatzkosten in Anspruch genommen werden kann. Damit sparen Spieler abseits von Sales und Angeboten im Handel rund 70 Euro.

Bei „Meet your Maker“ handelt es sich um eine Neuerscheinung, die direkt in das PlayStation Plus-Angebot aufgenommen wurde. Xbox Game Pass-User kennen so etwas bereits. Doch auch im Fall von PlayStation Plus ist die Aufnahme von Neuveröffentlichungen nicht allzu selten. Drittes Spiel für PS Plus Essential im April 2023 ist „Tails of Iron“.

PS Plus Essential im April 2023 – Übersicht

Die folgende Übersicht nennt einige Eckdaten zu den neuen Spielen für PlayStation Plus Essential und umfasst Verlinkungen zur Webversion des PlayStation Stores, wo ihr die Neuzugänge recht unkompliziert in eure persönliche Bibliothek legen könnt.

Meet your Maker (PS4, PS5)

Veröffentlichung im April 2023

Metascore: –

User-Score: –

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Sackboy: A Big Adventure (PS4, PS5)

Veröffentlicht im November 2020

Metascore: 79

User-Score: 8.6

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Tails of Iron (PS4, PS5)

Veröffentlicht im September 2021

Metascore: 81

User-Score: 7.1

Preis im PlayStation Store: 24,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Sobald die Neuzugänge von PS Plus Essential für April 2023 in der persönlichen Bibliothek verweilen, können sie uneingeschränkt gespielt werden, auch nach der Einführung der nächsten PS Plus-Spiele, die im Mai folgen werden. Vorausgesetzt wird für den Start immer eine gültige PlayStation Plus-Mitgliedschaft.

PS Plus Extra und Premium

Falls die PS Plus Essential-Spiele für April 2023 nicht auf euer Interesse stoßen, gibt es in der kommenden Woche eine weitere Chance: Denn auch die Ankündigung der Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium im April 2023 steht bevor.

Sollte Sony bei der gewohnten Planung bleiben, erfolgt die Ankündigung der Neuzugänge für die Bibliotheken der höherpreisigen PS Plus-Stufen am 12. April 2023. Haltet gehen 17:30 die Augen offen. Mit der Freischaltung ist eine Woche später am 18. April 2023 zu rechnen.

PS Plus im Mai 2023

Auch die Termine für PS Plus im Mai 2023 lassen sich vorhersagen, da Sony meist an einem bestimmten System festhält. PS Plus-Essential-Spiele werden am ersten Dienstag des Monats freigeschaltet und eine Woche später veröffentlicht. Danach sind im Wochenrythmus die Ankündigung und die Freischaltung der PS Plus-Spiele für Extra und Premium an der Reihe.

Darauf aufbauend ergeben sich die folgenden mutmaßlichen Termine:

Essential-Ankündigung am 26. April 2023

Essential-Freischaltung am 2. Mai 2023

Extra/Premium-Ankündigung am 10. April 2023

Extra/Premium-Freischaltung am 16. April 2023

Sobald die Ankündigungen und Freischaltungen erfolgen, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

Die Vorteile von PlayStation Plus erstrecken sich seit dem vergangenen Jahr über drei Stufen: Essential, das mit rund 60 Euro zu Buche schlägt, umfasst bereits einen Zugriff auf die meist drei monatlichen Spiele und die Nutzung von Online-Modi auf PS4 und PS5. Weitere Bibliotheken und Features kommen mit Extra (rund 100 Euro) und Premium (rund 120 Euro pro Jahr) hinzu.

Eine Übersicht über die einzelnen Bestandteile hält Sony auf der offiziellen PlayStation Plus-Seite parat.

