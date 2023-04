PS5-Update: PlayStation Store erhält neues Feature

Sony stellt auf dem PlayStation Blog ein neues PS5-Feature vor, das Spieler vor dem Kauf eines Games die Zugänglichkeit abschätzen lässt. Erste Spiele wie "God of War Ragnarök" und "Gran Turismo 7" werden bereits unterstützt. Weitere sollen in den kommenden Wochen und Monaten folgen.

Während sich Project Leonardo weiterhin in der Entwicklung befindet, mach Sony auf dem PlayStation Blog auf die Einführung weiterer barrierefreier Funktionen aufmerksam. Sie sollen Spielern dabei helfen, herauszufinden, ob ein Spiel für sie zugänglich ist oder nicht.

Den Anfang machen im PlayStation Store neue Zugänglichkeits-Tags. Es ist eine neue Funktion, mit der Spieler vor dem Kauf eines Spiels feststellen können, welche Zugänglichkeitsfunktionen darin enthalten sind.

Die Zugänglichkeits-Tags sind noch nicht für alle Spiele verfügbar. Der PS5-Hersteller arbeitet laut eigener Aussage mit den Entwicklern zusammen, um diese Tags in die jeweiligen Games zu bringen. Bereits unterstützt werden zahlreiche PlayStation Studios-Titel. Dazu gehören:

Days Gone

Death Stranding Director’s Cut

Ghost of Tsushima Director’s Cut

God of War

God of War Ragnarök

Gran Turismo 7

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Returnal

Die Unterstützung weiterer Spiele soll „in den kommenden Wochen und Monaten“ folgen.

Das verraten die Zugänglichkeits-Tags

Die Zugänglichkeits-Tags beziehen sich auf mehrere Funktionen eines Spiels, darunter die Steuerungsoptionen, die Audiofunktionen und Beschriftungen. Die nachfolgende Übersicht umfasst weitere Details:

Visuelle Barrierefreiheitsfunktionen, darunter Klartext, großer Text, Farbalternativen, akustische Signale und Audio-Richtungsanzeiger.

Barrierefreiheitsfunktionen, darunter Klartext, großer Text, Farbalternativen, akustische Signale und Audio-Richtungsanzeiger. Audiofunktionen wie Lautstärkeregelung, Mono-Audio, Screenreader und visuelle Alternativen für Hinweise.

wie Lautstärkeregelung, Mono-Audio, Screenreader und visuelle Alternativen für Hinweise. Untertitel- und Beschriftungsoptionen , inklusive Schriftgröße der Untertitel, klare Beschriftungen und große Beschriftungen.

, inklusive Schriftgröße der Untertitel, klare Beschriftungen und große Beschriftungen. Steuerungsoptionen mit Tastenneuzuordnung, Daumenstick-Empfindlichkeit und der Möglichkeit, ohne Halten von Tasten, schnelle Tastendrücke oder Bewegungssteuerung spielen zu können.

mit Tastenneuzuordnung, Daumenstick-Empfindlichkeit und der Möglichkeit, ohne Halten von Tasten, schnelle Tastendrücke oder Bewegungssteuerung spielen zu können. Online-Kommunikationsoptionen wie Text- oder Sprach-Chat-Transkription und Ping-Kommunikation.

Aber auch am Gameplay ansich können Änderungen vorgenommen werden, um die Schwierigkeit in einigen Bereichen anzupassen. Dazu heißt es:

Mehrere Gameplay-Optionen wie beispielsweise Schwierigkeitseinstellungen, überspringbare Rätsel, vereinfachte schnelle Zeitevents und Spielgeschwindigkeit.

Die Neuigkeit wurde in einem PlayStation Blog-Beitrag angekündigt, in dem Hideaki Nishino, der Senior Vice President of Platform Experience bei SIE, zwar das Project Leonardo erwähnt, aber keine wirklichen Informationen über dessen Fortschritt liefert.

„Zusammen mit der breiten Palette an Barrierefreiheits-Einstellungen in der Benutzeroberfläche der PS5-Konsole werden die Barrierefreiheits-Tags es dir ermöglichen, dein PS5-Spielerlebnis an deine individuellen Spielbedürfnisse anzupassen“, heißt es lediglich.

Über Project Leonardo berichten wir im vergangenen Januar. Dabei handelt es sich um einen besonderen PS5-Controller, der sich an Spieler mit körperlichen Einschränkungen richtet. Weitere Details dazu haben wir nachfolgend verlinkt:

Related Posts

Auch an anderen Funktionen der PS5 arbeitet Sony hin und wieder. Erst kürzlich wurde ein neues PS5-Update veröffentlicht, das den Discord-Chat auf die Konsole brachte. Zudem wurde mit der Firmware eine Erweiterung der 1440-Ausgabe vorgenommen. Weitere System-Updates sorgten im Anschluss für Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu PS5, Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren