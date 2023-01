Project Leonardo: PS5-Controller für Spieler mit körperlichen Einschränkungen vorgestellt

Nachdem Microsoft mit dem Xbox-Adaptive-Controller bereits im September 2018 einen Controller für Spieler und Spielerinnen mit körperlichen Einschränkungen veröffentlichte, zog Sony Interactive Entertainment heute Nacht nach.

Wie das Unternehmen bekannt gab, wird an einer ähnlichen Peripherie gearbeitet, die sich aktuell unter dem Codenamen Project Leonardo in Entwicklung befindet und sich als ein vielseitig anpassbarer Controller versteht. Project Leonardo funktioniert nicht nur mit verschiedenen Eingabehilfen von Drittanbietern. Darüber hinaus kann auch der DualSense-Controller mit der Peripherie verbunden werden.

Laut Sony Interactive Entertainment wurde Project Leonardo in Zusammenarbeit mit Zugänglichkeitsexperten und Organisationen wie AbleGamers, SpecialEffect oder Stack Up entworfen und umfasst austauschbare Komponenten wie analoge Stick-Kappen oder Tasten in verschiedenen Formen und Größen. Gleichzeitig können die Komponenten in verschiedenen Layouts angeordnet werden.

Steuerungsprofile, AUX-Ports und mehr

Darüber hinaus werden laut der offiziellen Beschreibung von Project Leonardo vier 3,5-mm-AUX-Anschlüsse geboten, an denen verschiedenes Zubehör von Sony Interactive Entertainment oder von Drittanbietern angeschlossen werden kann. Das externe Zubehör kann dynamisch verbunden oder getrennt werden und jedes Teil kann so konfiguriert werden, dass es als eine weitere Taste fungiert.

„Das geteilte, symmetrische Design von Project Leonardo ermöglicht es Spielern, die Analog-Sticks so nah beieinander oder so weit auseinander zu positionieren, wie sie möchten. Der Controller liegt flach auf und muss nicht gehalten werden, damit Spieler ihn auf eine Tisch oder Rollstuhlablage legen können“, heißt es weiter.

Dadurch ist laut Sony Interactive Entertainment gewährleistet, dass mit Project Leonardo ein Zubehör angeboten werden kann, dass es vielen Menschen mit körperlichen Einschränkungen ermöglicht, in die Welt der Videospiele einzutauchen. Weitere Details zu dem Projekt findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog. Ergänzend zu den offiziellen Informationen steht ein erstes Video zu Project Leonardo zur Ansicht bereit.

Wann und zu welchem Preis Project Leonardo veröffentlicht werden soll, wurde bisher nicht verraten.

