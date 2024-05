Tango Gameworks: Shinji Mikami kommentiert Schließung mit drei Worten

Microsoft hat mehrere Studios geschlossen, darunter Tango Gameworks. Es ist der Entwickler hinter Spielen wie “The Evil Within” und “Hi-Fi Rush“, die sowohl Fachwelt als auch Spieler begeistern konnten. Entsprechend überraschend ist es, dass Microsoft den Stecker zog.

Überrascht war offenbar auch Shinji Mikami. Der “Resident Evil”-Schöpfer hatte Tango Gameworks im Jahr 2010 gegründet. Im Februar 2023 gab Bethesda schließlich bekannt, dass Mikami das Studio „in den kommenden Monaten“ verlassen wird. Mit KAMUY Inc. gründete er später ein neues Studio.

Shinji Mikami äußert sich zur Studioschließung

“Tango geschlossen. Traurig”, so die kurze Reaktion der Entwickler-Legende. Seine Follower äußerten sich gleichermaßen und zeigten ihre Betroffenheit

Tango closed. Sad. — 三上 真司 (@shinji_mikami) May 7, 2024

In einem Interview mit Byking gab Mikami kürzlich bekannt, dass er Tango Gameworks schon acht Jahre vor seinem tatsächlichen Abschied verlassen wollte und seine Entscheidung im vergangenen Jahr nicht auf ungünstige Bedingungen innerhalb des Studios zurückzuführen sei. Stattdessen wollte er jüngeren Talenten die Möglichkeit geben, sich zu entfalten, während er selbst die Gelegenheit nutzen wollte, kleinere, besondere Spiele zu entwickeln.

Deutlichere Worte sind seit der gestrigen Bekanntgabe der Studioschließung in den sozialen Netzwerken zu lesen. Allein der Tweet von Tango Gameworks kommt bislang auf 14,8 Millionen Anzeigen, 72.700 Herzen und 4.600 Kommentare. Viele Spieler zeigen sich schockiert, da das Studio im Grunde geliefert hatte.

Phil Spencer ist nicht unfehlbar

Auch in der Branche werden Microsofts neuste Maßnahmen kritisiert. Kotaku etwa sieht in Phil Spencer, CEO of Microsoft Gaming, einen sinkenden Stern.

“Obwohl Spencer über ein Jahrzehnt lang so etwas wie ein Liebling der Branche war, ist in den letzten zwei Jahren klar geworden, dass er nicht unfehlbar ist und es vielleicht verdient, dass man ihn unter die Lupe nimmt“, schreibt die Publikation.

Unter seiner Führung sei es in der Xbox-Sparte zu tausenden Entlassungen gekommen, kurz nachdem Microsoft viele Milliarden US-Dollar in die Übernahme von Bethesda und Activision Blizzard investiert hatte.

“Studios wurden geschlossen. Spiele wurden gestrichen. DLC wurde gestrichen. Und die Xbox-First-Party-Produktion war immer wieder ein Wechselbad der Gefühle – 2022 hatte das Unternehmen praktisch nichts. Im Jahr 2023 gab es dann einiges zu sehen. Dieses Jahr ist es ruhig”, so Kotaku weiter.

Spiele wie “Senua’s Saga: Hellblade 2″ und “Indiana Jones and the Great Circle” stehen durchaus bevor und auf dem Xbox-Showcase im Juni dürfte es weitere Ankündigungen geben. ”Hi-Fi Rush“ etwa war eine Überraschung, mit der man im vergangenen Jahr in Stealth-Manier beeindrucken konnte. Der zuständige Entwickler wurde dennoch geschlossen.

Studioschließungen und Entlassungen sind nichts, was nur Microsoft bzw. die Gaming-Sparte der Redmonder betrifft. Nach den von COVID-19 verursachten Boom-Jahren kam es zu einer regelrechten Entlassungswelle. Auch Mitarbeiter von PlayStation blieben nicht verschont.

Sauer stößt allerdings vielen Leuten auf, dass etliche Milliarden US-Dollar in den Neuerwerb fließen, während bestehende Studios trotz aller Erfolge über Bord gehen. Offen ist, welchen Einfluss der Gesamtkonzern mittlerweile auf die Gaming-Sparte hat. Aussagen von Unternehmens-CEO Satya Nadella unterstrichen zuletzt die neue Rolle als Multiplattform-Publisher.

