PS Plus Juni 2024: Termine für Essential, Extra und Premium in der Übersicht

PS Plus erhält im Juni 2024 über die Stufen Essential, Extra und Premium hinweg weitere Spiele. An welchen Tagen Abonnenten die Augen offenhalten sollten, verrät die Übersicht von PLAY3.DE.

In der kommenden Woche startet das Summer Game Fest. Wenige Tage zuvor werden die ersten Juni-Spiele von PlayStation Plus freigeschaltet. Hierbei handelt es sich um die Essential-Neuzugänge. Zwei Wochen später packt Sony weitere Games in die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium.

Langjährige PS-Plus-Mitglieder werden die Termine im Kopf haben. Für alle Neueinsteiger sind nachfolgend die Tage und Uhrzeiten aufgelistet, an denen Sony voraussichtlich für die Ankündigungen und Freischaltungen der Neuzugänge sorgen wird.

PS Plus Essential im Juni 2024

Los geht es mit den neuen Spielen der Essential-Stufe, die in der Regel am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet werden. Am Mittwoch der Vorwoche sorgt Sony für deren Ankündigung.

Während die Ankündigung der PS-Plus-Spiele meist um 17:30 Uhr erfolgt, können sich Mitglieder am jeweiligen Tag auf eine Freischaltung um 11 Uhr einstellen. Daraus ergeben sich die folgenden mutmaßlichen Termine.

Ankündigung der Essential-Neuzugänge:

Tag: Mittwoch, 29. Mai 2024

Uhrzeit: 17:30 Uhr

Freischaltung der Essential-Neuzugänge:

Tag: Dienstag, 4. Juni 2024

Uhrzeit: 11 Uhr

Für PS Plus Essential gilt: Sobald die freigeschalteten Spiele in die persönliche Bibliothek gepackt und somit ohne Zusatzkosten in Anspruch genommen wurden, verbleiben sie dort langfristig. Möglich ist die Inanspruchnahme aber nur bis zur Freischaltung der nächsten Neuzugänge. Das heißt, auch für die Mai-Spiele von PS Plus Essential bleibt nicht mehr viel Zeit:

PS Plus Extra und Premium im Juni 2024

Nach den beiden Wochen, die für die Grundstufe des Abodienstes reserviert sind, geht es mit den höherpreisigen Stufen weiter. Auch hier lassen sich die Termine vorhersagen, da das gleiche Muster wie bei den Essential-Games gilt, nur um zwei Wochen versetzt.

Ankündigung der Extra/Premium-Neuzugänge:

Tag: Mittwoch, 12. Juni 2024

Uhrzeit: 17:30 Uhr

Freischaltung der Extra/Premium-Neuzugänge:

Tag: Dienstag, 18. Juni 2024

Uhrzeit: 11 Uhr, oft schon davor

Der Weg in die Bibliotheken von Extra und Premium ist keine Einbahnstraße. Ebenfalls werden jeden Monat bestehende Games herausgenommen. Welche Titel es im neuen Monat trifft, verrät die folgende Übersicht, die in den nächsten Wochen erweitert werden könnte:

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abodienst von Sony und seit 2022 in drei Stufen verfügbar. Sie kosten seit der Preisanhebung bis zu 151,99 Euro pro Jahr.

Während die Features und die Kostenstruktur Thema des hier verlinkten Specials sind, sollten PS4- und PS5-Besitzer am Mittwoch die Augen offenhalten. Offenbar startet Sony eine neue Days-of-Play-Aktion, in deren Rahmen auch PlayStation Plus im Preis reduziert wird. Davon berichtete zuletzt ein glaubwürdiger Insider und Leaker.

