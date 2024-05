Day of Play 2024: PS-Plus-Rabatte, PS5 günstiger und mehr – Gerücht zum Start der Aktion

Day of Play 2024:

Die Days of Play 2024 stehen bevor. Zu erwarten sind Rabatte für PS Plus Essential, Extra und Premium. Auch die PS5 soll günstiger angeboten werden. Davon berichtet ein verlässlicher Insider.

Sony veranstaltet jährlich eine besondere Days-of-Play-Aktion, in deren Rahmen PlayStation-Spieler von besonderen Rabatten profitieren. Und auch für dieses Jahr scheint ein solches Event unmittelbar bevorzustehen.

Während die offizielle Ankündigung aussteht, berichtet ein in der Regel gut informierter Leaker und Insider von der Aktion. Auch einen Termin nennt Billbil-Kun, der über einen langen Zeitraum hinweg jeden Monat die PS-Plus-Spiele korrekt voraussagte und auch bei anderen Themen überraschend oft richtig lag.

Days of Play starten offenbar am 29. Mai 2024

Sollte Billbil-Kun, auch diesmal richtig liegen, erfolgt der Start der diesjährigen Days-of-Play-Aktion am 29. Mai 2024. Es ist der kommende Mittwoch, womit die Rabattschlacht in den mutmaßlichen Zeitraum des nächsten PlayStation-Showcase (oder State of Play) fallen würde. Auch hierzu schweigt Sony bisher. Allerdings möchten mehrere Insider von einem solchen Event erfahren haben.

Billbil-Kun zufolge können wir während der Days of Play die üblichen Rabatte für PS Plus erwarten. Sie liegen offenbar bei 25 Prozent. Die Preise des Vorjahres bezahlen Spieler dennoch nicht. Denn zwischenzeitlich kam es zu einer Preiserhöhung. Denkbar wären Beträge von 53,99 Euro (Essential), 94,49 Euro (Extra) und 113,99 Euro (Premium), sofern Sony an der Rabatthöhe festhält. Zwischenzeitlich gab es aber auch Rabatte von bis zu 40 Prozent.

Ebenfalls ist davon auszugehen, dass die Hardware-Preise sinken werden. Das gilt für die im vergangenen Jahr veröffentlichte PS5 Slim und offenbar auch für das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2.

Der Insider berichtete von folgenden Preisnachlässen:

50 Euro Rabatt auf PS5 Slim: Endpreis von 499 Euro.

Endpreis von 499 Euro. 50 Euro Rabatt auf PS5 Slim Digital: Endpreis von 399 Euro.

Endpreis von 399 Euro. 100 Euro Rabatt auf PS VR2: Endpreis von 499 Euro.

Endpreis von 499 Euro. DualSense-Controller für 49,99 Euro.

Ebenso können sich PlayStation-Spieler auf preisreduzierte Spiele einstellen, darunter “God of War” (2018) oder “Horizon Zero Dawn”, die für weniger als zehn Euro verkauft werden.

Wie lange werden die Days of Play laufen? Auch hierzu macht Billbil-Kun eine Angabe. Bis zum 12. Juni 2024 profitieren Kunden demnach von den reduzierten Preisen.

Sobald die offizielle Ankündigung erfolgt, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE. In der Zwischenzeit können sich Sparfüchse durch die heute gestarteten Angebote im PlayStation-Store wühlen.

