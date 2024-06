House of the Dragon: Staffel 3 des Fantasy-Epos offiziell bestätigt

House of the Dragon:

Noch vor dem offiziellen Start der Staffel 2 von "House of the Dragon" überrascht HBO und Warner Bros. die Fans mit einer sensationellen Nachricht.

Am 16. Juni 2024 fällt der Startschuss für die zweite Staffel der Fantasy-Serie „House of the Dragon“ – zumindest in den USA. Deutsche Fans müssen sich bis zum darauffolgenden Montag gedulden. Hierzulande geht es nämlich erst am 17. Juni bei Sky respektive dem Streaming-Dienst WOW los.

Doch bereits vor dieser großen Premiere haben die Fans einen überraschenden Grund zur Freude. Das Spin-off von „Game of Thrones“ geht nämlich definitiv in die dritte Runde.

Um was geht es in House of the Dragon?

Bei „House of the Dragon“ handelt es sich um eine Prequel-Serie, die vor den Ereignissen von „Game of Thrones“ angesiedelt ist – genauer gesagt sogar 200 Jahre. Im Fokus steht der ebenso intrigante wie blutige Bürgerkrieg des Herrscherhauses Targaryen, der gleichzeitig auch den Anfang für dessen späteren Niedergang bedeutete.

Neben ruchlos handelnden Charakteren spielen dabei vor allem riesige Drachen eine wichtige Rolle, die zu dieser Zeit noch sehr viel häufiger in der Fantasy-Welt von Westeros anzutreffen waren.

Wann startet die Staffel 3 von House of the Dragon?

Nach dem riesigen Erfolg von Staffel 1 sowie dem aktuell großen Hype rund um die zweite Staffel, ist es eigentlich wenig verwunderlich, dass HBO und Warner Bros. bereits jetzt eine dritte Runde für die populäre Spin-off-Serie angekündigt haben. Die frohe Kunde war zuerst im offiziellen X-Kanal (ehemals Twitter) zu lesen.

The Dance of the Dragons continues.#HouseOfTheDragon has been renewed for Season 3 on @StreamOnMax. pic.twitter.com/XnoaDEHfdH — House of the Dragon (@HouseofDragon) June 13, 2024

Allerdings gab es keine weiteren Details zu den Zukunftsplänen. Demnach ist unter anderem nicht bekannt, wann genau der Startschuss für die Staffel 3 von „House of the Dragon“ fallen wird. Da die Dreharbeiten bislang nicht mal begonnen haben, dürfte die Premiere noch einige Zeit auf sich warten lassen.

Sollten die Produktion sowie die aufwendige Phase der Nachbearbeitung ungefähr so viel Zeit in Anspruch nehmen wie bei den vorherigen Staffeln, sollten die Fans des Fantasy-Epos nicht vor Ende 2025 oder sogar erst 2026 mit den neuen Episoden rechnen.

