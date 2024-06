PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende?

Am letzten Wochenende haben uns das Summer Game Fest und die weiteren Veranstaltungen der Entwickler und Publisher auf Trab gehalten. Allerdings sollte das nicht bedeuten, dass es in dieser Woche nicht auch einige Neuigkeiten zu berichten gab.

So informierte BioWare bereits am Dienstag über das neueste Spiel seiner beliebten „Dragon Age“-Reihe. Es gab rund 20 Minuten Gameplay zu „Dragon Age: The Veilguard“ zu sehen. Bereits vor dem Reveal sprachen die Entwickler über einige Details. So gab es etwa ein paar Informationen über die sieben Begleiter. Ebenso wurde über die Romanzen berichtet, die sich wie in „Dragon Age 2“ verhalten werden.

Falls ihr noch nicht wisst, was ihr am Wochenende spielen sollt

Hier lest ihr eigentlich immer über die Spiele, die bei uns an den Wochenenden auf der Festplatte rattern. Doch da die werten Kollegen in der Redaktion auch ein wenig Ruhe verdient haben, ohne dass ihnen ständig jemand aufs Dach steigt und fragt, was sie denn spielen würden, probieren wir einmal etwas anderes aus. Wir geben euch Tipps und Anregungen, mit welchen Titeln ihr eure freie Zeit verbringen könntet.

Lasst uns dafür erst einmal einen Blick auf die PS-Store-Charts aus dem Mai werfen. Dort kam für die PS5 sowohl in den USA und Kanada als auch in Europa nichts an „Sea of Thieves“ vorbei. Das Piraten-Abenteuer ist eines von vier Spielen, die Microsoft kürzlich auf die PlayStation brachte. Auf der PS4 steht mit „Minecraft“ ein weiterer Titel der Redmonder an der Charts-Spitze. Vielleicht lohnt sich für den ein oder anderen ein Blick auf diese Games.

Zudem ist am Mittwoch ein weiterer Sale gestartet, der satte Rabatte für PS-Plus-Mitglieder bereithält. So können Spieler einige Hits zu günstigeren Preisen abstauben, wie etwa „Civilization 6“, “Banishers: Ghosts of New Eden“ oder aber “A Plague Tale: Innocence”. Weitere rabattierte Spiele sind etwa “BioShock Infinite: The Complete Edition”, “Resident Evil 7” sowie “Life is Strange: True Colors”.

Abonnenten des Game Passes für Xbox können sich ebenfalls über neues Futter freuen. Der Dienst von Microsoft hat kürzlich die ersten Spiele für Juni erhalten. Mit dabei sind „Octopath Traveler“ und der Nachfolger „Octopath Traveler 2“, „Isonzo“ sowie „The Callisto Protocol“. Am 18. Juni erscheint bei dem Abo dann das gruselige „Still Wakes the Deep“ von den Entwicklern von The Chinese Room.

Nun zu euch: Hab ihr schon eine genaue Vorstellung davon, welche Spiele ihr an diesem Wochenende spielen werdet? Oder lasst ihr euch von unseren Vorschlägen inspirieren?

