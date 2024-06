Sale für PS5 & PS4: Zahlreiche Rabatte exklusiv für PS-Plus-Mitglieder

Mittwochs starten im PlayStation-Store in der Regel umfangreiche Sales. Und auch heute sanken bei vielen Spielen die Preise. Davon profitieren diesmal PSN-User mit einer PS-Plus-Mitgliedschaft.

Im PlayStation-Store wurde auch am heutigen Mittwoch ein neuer Sale gestartet, der eine Reihe von Spielen und Erweiterungen umfasst. Besonders ist diesmal: Er richtet sich an Mitglieder bei PlayStation Plus, die größere und kleinere Rabatte erhalten.

Bei den Angeboten für PS-Plus-Mitglieder ist allerdings zu beachten: Meist handelt es sich um wiederkehrende Preisnachlässe, die in anderen Sales auch für Spieler ohne PS Plus gültig sind. Letztere werden beim neusten Sale quasi nur außen vor gelassen.

Control, Mafia, Astro Bot und mehr

Kurz nach der Ankündigung von “Civilization 7” ist der Vorgänger „Civilization 6“ im Sale vertreten. Dank des 75-Prozent-Rabattes werden hier 12,49 statt 49,99 Euro fällig – wie schon in unzähligen Deal-Aktionen zuvor. Die “Sid Meier’s Civilization 6 Anthology” gibt es für 26,24 Euro, was einem Rabatt in Höhe von 65 Prozent entspricht. Auch das ist kein neuer Bestpreis.

Oder wie wäre es mit “Banishers: Ghosts of New Eden“? Hier sank der Preis für PSN-User mit einer gültigen PS-Plus-Mitgliedschaft auf 47,99 statt 59,99 Euro. Für 7,49 statt 29,99 Euro schnappt ihr euch die “Control Standard Edition”. Auch hier gibt es keinen neuen Bestpreis. Gleiches gilt für die “Mafia 3: Definitive Edition”. Bei der Neuauflage sank der zu zahlende Betrag auf 9,89 statt 29,99 Euro.

“A Plague Tale: Innocence” nehmt ihr für 11,99 statt 39,99 Euro mit. “BioShock Infinite: The Complete Edition” ist für 7,99 statt 19,99 Euro dabei. “Sniper Elite V2 Remastered” bekam wie schon in den vorherigen Sales einen Rabatt von 90 Prozent, der den Preis auf 3,49 Euro schrumpfen ließ. “Green Hell VR” schlägt mit 17,99 Euro zu Buche. Der Preis sank um 40 Prozent.

Ebenfalls dabei: “Resident Evil 7” für 7,99 Euro, “Life is Strange: True Colors” für 17,99 Euro, “Sackboy: A Big Adventure” für 29,39 Euro und „Astro Bot Rescue Mission“ für 19,99 Euro.

Das war längst nicht alles: Die Gesamtübersicht über den neusten Sale im PlayStation-Store, der sich vorrangig an Inhaber einer PS-Plus-Mitgliedschaft richtet, findet ihr auf der entsprechenden Angebotsseite mit dem Slogan “Exklusive Rabatte mit PS Plus”.

Weitere Sales, die Leser von PLAY3.DE interessieren könnten:

Für PlayStation-Plus-Mitglieder gibt es heute noch eine weitere Ankündigung: Die Enthüllung der Neuzugänge für Extra und Premium steht bevor. Wir werden mit einem gesonderten Artikel darauf aufmerksam machen. Das passiert voraussichtlich um 17:30 Uhr. Die Essential-Neuzugänge für Juni stehen bereits zum Download bereit.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren