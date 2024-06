75 Prozent Rabatt: Plattformer-Hit nach langer Zeit wieder zum Schnäppchenpreis

Wer auf liebevoll inszenierte Plattformer steht und dringend Nachschub für seine Sammlung benötigt, sollte dem offiziellen PlayStation Store dieser Tage dringend einen Besuch abstatten. Dort ist nämlich ein gefeiertes und mehrfach preisgekröntes Spiel für kurze Zeit zum Schnäppchenpreis zu haben. Wir fassen alle wichtigen Details rund um den Deal zusammen.

Wie günstig ist Celeste aktuell auf der PS4?

Wer schon immer mit dem Gedanken gespielt hat, sich „Celeste“ für die PS4 zu kaufen, sich bisher aber nicht so wirklich dazu durchringen konnte, bekommt jetzt eine besonders günstige Gelegenheit geboten. Im Rahmen eines Sales im PlayStation Store ist der Verkaufspreis des Plattformers nach langer Zeit wieder deutlich reduziert.

Aktuell gibt es beim Kauf der PS4-Version einen Rabatt in Höhe von unglaublichen 70 Prozent. Einen Zusatzrabatt von fünf Prozent gibt es mit einer PS-Plus-Mitgliedschaft ab der Extra-Stufe. Somit kostet das Spiel lediglich 5,99 bzw. 4,99 Euro anstatt 19,99 Euro. Abonnenten von PlayStation Plus Extra können übrigens ohne zusätzliche Kosten auf den Titel zugreifen.

Wie gut ist Celeste tatsächlich?

Der Plattformer „Celeste“ kam ursprünglich 2018 unter anderem für die PlayStation 4 auf den Markt und sorgte von der ersten Sekunde an für einiges an Aufsehen. Das Spiel von den beiden kanadischen Entwicklern Maddy Thorson und Noel Berry entpuppte sich innerhalb kürzester Zeit als riesiger Erfolg. Es kam sowohl bei der Fachpresse als auch den Fans unglaublich gut an.

Auf dem Portal des Review-Aggregators MetaCritic.com steht die PS4-Version von „Celeste“ bei unglaublichen 92 Prozent, von Seiten der Community gibt es ebenfalls beachtliche 8,6 von maximal zehn Punkten. Bis zum März 2020 wurden mehr als eine Million Exemplare des Plattformers verkauft, was ebenfalls für den großen Erfolg des Spiels spricht. Nun ist es endlich wieder zum Schnäppchenpreis zu haben.

Allzu lange zögern sollten Interessanten bei diesem Schnäppchen allerdings nicht. Die Aktion läuft lediglich bis zum 20. Juni 2024 um 0:59 Uhr deutscher Zeit. Danach wird wieder der normale Verkaufspreis fällig. Es bleiben somit fast zwei Wochen, um sich diesen Deal im PlayStation Store zu sichern.

