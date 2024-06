PS Plus Essential: Neuzugänge für den Juni 2024 freigeschaltet – Diese Spiele warten auf euch

Nach der offiziellen Ankündigung in der letzten Woche können die Essential-Titel des Monats Juni 2024 ab sofort von allen Abonnentinnen und Abonnenten von PlayStation Plus heruntergeladen werden.

Wie bereits in der vergangenen Woche bestätigt, wartet in diesem Monat eine kleine Eigenheit. Diese bezieht sich auf EAs Fußball-Simulation „EA Sports FC 24“, die im Gegensatz zu den anderen Mai-Titeln heute nicht weichen muss. Stattdessen könnt ihr euch „EA Sports FC 24“ noch bis zum 18. Juni 2024 sichern.

Ergänzend dazu warten ab heute die Essential-Titel für den Juni auf euch. Als Highlight des laufenden Monats dürfte sich das gelungene Beat’em Up „Streets of Rage 4“ herauskristallisieren, das seinerzeit sowohl von den Kritikern als auch der Community sehr positiv aufgenommen wurde.

Welche neuen Titel der laufende Monat sonst noch mit sich bringt, verrät euch die folgende Übersicht.

PS Plus Essential: Das sind die Titel im Juni 2024

SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake| PS4, PS5

Veröffentlicht am 31. Januar 2023

Metascore: 70

User-Score: 8.4

Score im PS Store: 4.62

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

AEW Fight Forever| PS4, PS5

Veröffentlicht am 29. Juni 2023

Metascore: 64

User-Score: 5.5

Score im PS Store: 3.17

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Streets of Rage 4| PS4, PS5

Veröffentlicht am 30. April 2020

Metascore: 84

User-Score: 8.2

Score im PS Store: 4.74

Preis im PlayStation Store: 24,99

Produkteintrag im PS Store

Ergänzend zu den aufgeführten Titeln werden PlayStation Plus-User in diesem Monat mit einem „Roblox“-Paket versorgt, das einen Avatar von „Felix Freezebeard the Yeti“ enthält.

Nach der heutigen Freischaltung der Essential-Titel geht es mit PlayStation Plus in der nächsten Woche weiter. Am Mittwoch, den 12. Juni 2024 gegen 17:30 Uhr unserer Zeit stellt Sony die Juni-Neuzugänge für die Stufen Extra und Premium vor. Die Freischaltung erfolgt wie gehabt am darauffolgenden Dienstag. In diesem Fall den 18. Juni 2024 gegen 11 Uhr.

Solltet ihr bislang kein PlayStation Plus-Abo euer Eigen nennen und vor der Frage stehen, welche Inhalte die unterschiedlichen Stufen Essential, Extra und Premium bieten, dann legen wir euch unsere ausführliche Übersicht ans Herz.

Von den Preisen über die Inhalte bis hin zu den exklusiven Features der jeweiligen Stufen werden hier alle eure Fragen beantwortet.

