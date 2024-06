PS Plus Essential: Letze Chance – Sichert euch die die Titel aus dem Mai 2024, ehe sie weg sind

In Kürze werden die PlayStation Plus Essential-Titel des Monats Juni freigeschaltet. Da dies mit der Entfernung der Spiele für den Mai 2024 einhergeht, solltet ihr euch diese - falls noch nicht geschehen - umgehend sichern.

Im Rahmen der diesjährigen „Days of Play 2024“ stellte uns Sony unter anderem die Titel vor, mit denen Abonnentinnen und Abonnenten im neuen Monat Juni 2024 versorgt werden.

Welche Titel den Weg in die Bibliothek von PS Plus Essential finden, verraten wir euch hier. Wie gehabt werden die Neuzugänge am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet. In diesem Fall am 4. Juni 2024 gegen 11 Uhr unserer Zeit. Dies bedeutet natürlich auch, dass am gleichen Tag die Titel des letzten Monats entfernt werden.

Solltet ihr euch diese bislang nicht gesichert haben, solltet ihr es jetzt tun. Eine kleine Ausnahme bildet in diesem Monat EAs virtueller Kick „EA Sports FC 24“. Dieser verweilt nach einer kürzlich bekanntgegeben Verlängerung noch bis zum 18. Juni 2024 in der Bibliothek von PS Plus Essential.

Anbei die Übersicht über die Titel aus dem Mai 2024.

PS Plus Essential im Mai 2024

EA Sports FC 24 | PS4, PS5

Veröffentlicht am September 2023

Metascore: 75

User-Score: 2,3

Score im PS Store: 3,38

Preis im PlayStation Store: 79,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Ghostrunner 2 | PS5

Veröffentlicht im Oktober 2023

Metascore: 80

User-Score: 8.0

Score im PS Store: 4,52

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Tunic | PS4, PS5

Veröffentlicht im September 2022

Metascore: 85

User-Score: 7.8

Score im PS Store: 4,61

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Destiny 2: Lightfall | PS4, PS5

Veröffentlicht im Februar 2023

Metascore: 69

User-Score: 3,2

Score im PS Store: 4,64

Preis im PlayStation Store: 49,99 Euro

Produkteintrag im PS Store



Nach der Veröffentlichung der Essential-Neuzugänge im Juni 2024 geht es bereits nach wenigen Tagen mit PlayStation Plus weiter. Als nächstes steht die offizielle Enthüllung der Juni-Titel für Extra und Premium an.

Diese erfolgt am Mittwoch, den 12. Juni 2024 gegen 17:30 Uhr. Freigeschaltet wiederum werden die neuen Spiele am darauffolgenden Dienstag, den 18. Juni 2024 gegen 11 Uhr.

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts lieferte uns Sony kürzlich interessante Statistiken zum PlayStation Plus-Dienst. Den Angaben des Konzerns ließ sich entnehmen, dass es sich bei Essential wenig überraschend um die meistabonnierte Stufe des Online-Angebots handelt.

Weitere Details und Statistiken zu diesem Thema findet ihr hier.

