Dragon Age The Veilguard: Gameplay-Premiere mit 15 Minuten Laufzeit hier anschauen

In der letzten Woche gaben die Entwickler von BioWare bekannt, dass der nächste Akt der „Dragon Age“-Saga einen neuen Namen spendiert bekam und mit dem Untertitel „The Veilguard“ versehen wird.

Ergänzend dazu nutzten EA und BioWare den großen Xbox Games Showcase 2024 am Sonntagabend für die Veröffentlichung eines neuen Trailers. In diesem stellten uns die Entwickler die diversen Begleiter vor. Weiter geht es am heutigen Dienstag mit der offiziellen Gameplay-Enthüllung von „Dragon Age: The Veilguard“.

Wie BioWare in der letzten Woche bestätigte, bringt es die offizielle Premiere auf eine Laufzeit von rund 15 Minuten. Freuen wir uns also auf einen ausführlichen Blick auf „Dragon Age: The Veilguard“. Los geht es um 17 Uhr unserer Zeit.

Hier könnt ihr euch die Gameplay-Premiere anschauen:

Was ist zum neuen Rollenspiel bekannt?

Klammern wir die vorgestellten Begleiter einmal aus, dann nannte BioWare bislang nicht allzu viele Details zu „Dragon Age: The Veilguard“. Unter anderem wiesen die Entwickler darauf hin, dass wir uns auf ein strategisches Kampfsystem freuen dürfen.

Hier wartet unter anderem ein Fähigkeiten-Rad auf euch, mit dem ihr das Kampfgeschehen pausieren und eure nächsten Schritte planen könnt.

Darüber hinaus verspricht BioWare eine spannende und komplexe Geschichte, auf die ihr mit euren Entscheidungen aktiv Einfluss nehmen könnt. Selbiges gilt für das Schicksal eurer Gefährten. Apropos Gefährten: Die Anzahl der möglichen Begleiter senkte BioWare in „Dragon Age: The Veilguard“ von neun auf sieben.

Eine Designentscheidung, die laut BioWare den Vorteil mit sich bringt, dass die Hintergrundgeschichten der Gefährten noch umfangreicher und spannender gestaltet werden können.

Eine Geschichte mit dem klassischen BioWare-Charme

Bezüglich der Geschichte von „Dragon Age: The Veilguard“ ergänzte BioWare, dass wir uns auf eine Handlung freuen dürfen, die alle Elemente enthält, die Geschichten und Rollenspiele aus dem Hause BioWare auszeichnen.

„Die Wurzeln von BioWare im Geschichtenerzählen sind in jedem Kapitel dieses Abenteuers spürbar“, so das Studio.

Die Entwickler weiter: „Und wir freuen uns unglaublich, dass sowohl Dragon-Age-Fans als auch Neulinge in der Serie diese kunstvolle, charakterbasierte Erzählung erleben können, die so eng mit der DNA unseres Studios verwoben ist.

„Dragon Age: The Veilguard“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

