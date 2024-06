Dragon Age The Veilguard: BioWare spricht über die Romanzen

Dragon Age The Veilguard:

Die Entwickler von BioWare sprachen kürzlich über das kommende "Dragon Age: The Veilguard". Dabei ging es unter anderem auch um die Romanzen des Rollenspiels.

Unverhofft haben die kanadischen Entwickler von BioWare neue Details zu dem nächsten Teil der „Dragon Age“-Reihe veröffentlicht. So gab das Studio an, dass das kommende Spiel nicht mehr „Dragon Age: Dreadwolf“, sondern stattdessen „Dragon Age: The Veilguard“ genannt wird.

In einem Interview mit den Kollegen von IGN es einige weitere Informationen von dem BioWare General Manager Gary McKay. In dem Gespräch ging es unter anderem auch um die Romanzen, bei denen man sich auf einen früheren Teil der Reihe besinnt.

Romanzen werden wie in dem zweiten Teil der Serie sein

Die Romanzen wurden in den verschiedenen „Dragon Age“-Spielen unterschiedlich angegangen. In „Dragon Age: Origins“ gab es geschlechtsspezifische Beschränkungen, während die Spieler in dem Nachfolger „Dragon Age 2“ umwerben konnten, wen sie wollten. In dem dritten Teil, „Dragon Age: Inquisition“, gab es wiederrum nicht nur geschlechtsspezifische Romanzen, sondern auch welche, die mit dem Volk der Nutzer zusammenhingen.

Das kommende „Dragon Age: The Veilguard“ wird es wie „Dragon Age 2“ machen und die Spieler Romanzen mit den Charakteren eingehen lassen, mit denen sie wollen. „Die Handlungsfreiheit des Spielers ist ein wichtiger Bestandteil von Dragon Age: The Veilguard und ermöglicht es jedem Spieler, eine einzigartige persönliche Beziehung zu den Gefährten seiner Wahl aufzubauen“, gab Gary McKay an. „Und, ja, ihr könnt mit den Begleitern eurer Wahl eine Romanze anfangen!“

Weitere Informationen folgen bald

Der General Manager McKay sprach in dem Interview unter anderem auch über das Kampfsystem von „Dragon Age: The Veilguard“. Bei diesem soll es auf die Strategie sowie den klugen Einsatz der Fähigkeiten der Gefährten ankommen. In dem Rollenspiel werden die Nutzer aus insgesamt sieben Begleitern auswählen, von denen den Protagonisten zwei Charaktere im Kampf aushelfen können.

Weitere Details zu dem Spiel sollen schon in der nächsten Woche folgen. Am Dienstag, den 11. Juni 2024 um 17 Uhr deutscher Zeit wird die offizielle Gameplay-Enthüllung von „Dragon Age: The Veilguard“ ausgestrahlt.

Quelle: IGN, Kotaku

