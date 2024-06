Microsoft: Beeindruckender Xbox-Showcase, aber es kommt noch viel mehr – Gerücht

Am vergangenen Wochenende lieferte Microsoft mit dem Xbox Showcase so richtig ab. Zahlreiche interessante Spiele wie „Gears of War: E-Day“, „Doom: The Dark Ages“ und „Call of Duty: Black Ops 6“ wurden vorgestellt. Alle Ankündigungen und Präsentationen haben wir in diesem Artikel aufgelistet.

Laut unserer Umfrage hat euch das Event absolut überzeugt. 53 Prozent der Nutzer sind der Meinung, dass es sich um eine bombastische Show handelte. Geht es nach Parris Lilly von Kinda Funny Games und Gamertag Radio, dann hat das Xbox-Unternehmen sogar noch einiges mehr in Petto. Schon auf der Gamescom 2024 sollen die Redmonder kräftig nachlegen.

„Ich habe euch ja gesagt, dass der Showcase gut werden würde, und das Verrückte ist, dass mir mehrere Leute bei Xbox gesagt haben, dass sie noch so viel mehr hätten zeigen können, und die Gamescom entwickelt sich auch zu einer großen Show“, teilt sie auf Resetera mit.

Jez Corden behauptet das Gleiche

Aber nicht nur Parris Lilly, sondern auch Windows Centrals Chefredakteur Jez Corden möchte von weiteren Xbox-Präsentationen erfahren haben. „Das Verrückte am Xbox Showcase ist, dass das nur ein Teil dessen ist, was auf uns zukommt,“, meinte er kürzlich auf Twitter/X.

Plant Microsoft also wirklich eine weitere Spiele-Offensive? Zwischen dem 21. und 25. August werden wir es erfahren. Dann findet ein weiteres Mal die Gamescom auf dem Messegelände in Köln statt. Bisher hat das Softwareunternehmen aus Redmond allerdings noch gar nicht zugesagt.

Lediglich Ubisoft steht als erster großer Publisher fest. Nintendo hat übrigens schon eine Absage erteilt, und auch mit Sony solltet ihr nach den Absagen in den vorherigen Jahren nicht rechnen.

Gerade vom PlayStation-Hersteller wünschen sich die Fans nach dem beeindruckenden Showcase eine entsprechende Antwort. Ein eigenes Event dieser Größenordnung könnte einem Gerücht zufolge im Herbst stattfinden. Dies würde sich ideal anbieten, um die mutmaßliche PS5 Pro vorzustellen. Ob solch eine Veranstaltung wirklich kommt, bleibt abzuwarten.

