Gamescom 2024: Der erste Branchenriese sagt der Messe ab

Anfang März wiesen die Verantwortlichen der Gamescom darauf hin, dass die Messe für das Jahr 2024 einen neuen Rekord in der Frühbucherphase verbuchte. Dies galt für die Anzahl der bereits angemeldeten Unternehmen wie der gebuchten Ausstellungsfläche gleichermaßen.

Heute gibt es die erste namhafte Absage. Nachdem Nintendo im letzten Jahr noch mit einem großen Stand und allerlei Aktivitäten in Halle 9 vertreten war, wird der japanische Traditionshersteller 2024 auf einen Auftritt auf der Gamescom verzichten. Dies bestätigte eine Sprecherin gegenüber Gameswirtschaft.

„Die Gamescom ist für Nintendo ein zentrales Event im Veranstaltungskalender. In diesem Jahr haben wir uns nach sorgfältiger Abwägung jedoch gegen eine Teilnahme in Köln entschieden. Die Spiele für Nintendo Switch können Spielerinnen und Spieler stattdessen im Rahmen anderer deutschlandweiter Events ausprobieren“, so die Sprecherin von Nintendo of Europe.

Der Nachfolger der Switch erscheint wohl erst 2025

Mit der Absage von Nintendo hat sich sich auch das ohnehin recht wacklige Gerücht um eine Enthüllung des Switch-Nachfolgers auf der Gamescom 2024 erledigt. Unbestätigten Berichten zufolge soll Nintendo zunächst eine Veröffentlichung in der zweiten Jahreshälfte 2024 geplant haben.

Aus dem Vorhaben wird allerdings nichts. Stattdessen berichten mehrere Quellen, dass das japanische Unternehmen beim Switch-Nachfolger mittlerweile einen Launch in der ersten Jahreshälfte 2025 anpeilt.

So oder so: Für die Gamescom 2024 dürfte die Absage von Nintendo ein schmerzhafter Rückschlag sein.

Schließlich gehört der Stand der „Mario“- und „The Legend of Zelda“-Macher traditionell zu den beliebtesten und meistbesuchten Ständen der Gamescom.

Preise ziehen 2024 erneut an

Vor wenigen Wochen eröffnete die Gamescom den Ticket-Shop der diesjährigen Messe. Diesem lässt sich entnehmen, dass die Preise für die Tickets 2024 ein weiteres Mal anziehen. Für das Tages-Ticket am Samstag werden beispielsweise 39 Euro fällig. Verglichen mit den entsprechenden Tickets aus dem Jahr 2019 hat sich der Preis mittlerweile fast verdoppelt.

Etwas günstiger wird es, wenn ihr die Gamescom am Donnerstag, Freitag oder Sonntag besuchen möchtet. In dem Fall werdet ihr beim Kauf eines Tagestickets mit 29,50 Euro zur Kasse gebeten. Die Abendtickets, mit denen ihr die Messe ab 16 Uhr betreten könnt, kosten am Messe-Samstag 11,50 Euro. An den anderen Tagen sind es 9,50 Euro.

Die Gamescom 2024 findet vom 21. bis zum 25. August 2024 statt.

