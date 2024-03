Gamescom 2024: Rekord in der Frühbucherphase – Messe auf Erfolgskurs

Wie die Verantwortlichen der Gamescom bestätigten, verbuchte der diesjährige Ableger der Gaming-Messe in der Frühbucherphase einen neuen Rekord. Dies gilt sowohl für die Anzahl der bereits angemeldeten Unternehmen als auch für die gebuchte Ausstellungsfläche.

Auch in diesem Sommer findet mit der Gamescom Europas führende Messe für Videospiele statt. Wie die Verantwortlichen der Gamescom in einer Pressemitteilung bestätigten, befindet sich die Gamescom 2024 schon jetzt auf Erfolgskurs.

Zum Abschluss der Frühbucherphase in diesem Jahr schlagen die Anzahl der bislang angemeldeten Unternehmen und die gebuchte Ausstellungsfläche nicht nur die Werte der Frühbucherphase der Gamescom 2023 deutlich.

Darüber hinaus betont die Messe in der aktuellen Mitteilung, dass auch die bisherigen Rekordwerte aus dem Jahr 2019 übertroffen wurden. Im Vergleich mit dem Rekordjahr 2019 legte die Anzahl der in der Frühbucherphase angemeldeten Unternehmen um 21 Prozent zu.

Die gebuchte Ausstellerfläche für das Jahr 2024 hingegen übertraf den Rekord aus dem Jahr 2019 um zehn Prozent.

Unternehmen aus 42 Ländern sind vertreten

Noch deutlicher fällt der Zuwachs in diesem Jahr aus, wenn wir ihn mit der Frühbucherphase der letztjährigen Gamescom vergleichen. Hier verzeichnet die Gamescom 2024 zum Stichtagsvergleich ein Plus von 28 Prozent bei den angemeldeten Unternehmen und ein Plus von 66 Prozent bei der gebuchten Ausstellungsfläche.

Unter dem Strich werden auf der Gamescom 2024 Aussteller und Unternehmen aus 42 Ländern auf der Messe vertreten sein. Zahlreiche Länderpavillons wurden in der heutigen Mitteilung ebenfalls bestätigt.

Darunter Australien, Belgien, Bulgarien, Chile, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Kanada, Kolumbien, Malta, Niederlande, Peru, Polen, Schweiz, Serbien, Spanien, Südkorea, Türkei und USA. Die komplette Liste der Aussteller wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

„International stehen Games-Unternehmen seit Monaten unter hohem Druck, wie die aktuelle Konsolidierungswelle zeigt. Umso stärker ist das positive Signal, das von der Frühbucherphase der Gamescom ausgeht“, kommentierte Felix Falk, Geschäftsführer von Game, den sich abzeichnenden Erfolg der Messe.

„Das deutliche Plus zeigt nicht nur eindrucksvoll, welche Relevanz die gamescom für die globale Games-Branche hat, sondern auch, dass die Unternehmen wieder mit einer positiveren Entwicklung für die Zukunft rechnen. Wir arbeiten hart daran, damit die Gamescom 2024 dazu einen wichtigen Beitrag leisten kann.“

2024 findet die Gamescom vom 21. bis zum 24. August statt. Der Ticket-Shop öffnet Ende März.

Quelle: Gamescom

