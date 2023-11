Gamescom Latam: Messe findet ab nächstes Jahr auch in Brasilien statt

Die Gamescom expandiert: Ab 2024 findet die bekannte Gaming-Messe nicht nur in Deutschland und Singapur, sondern auch in Brasilien statt.

Die Verantwortlichen der Gamescom sind weiter auf Expansionskurs. Nachdem schon seit einigen Jahren in Singapur die Gamescom Asia stattfindet, erobert die Spielemesse nun einen weiteren Kontinent: Südamerika.

Auf dem südamerikanischen Kontinent findet ab nächstem Jahr zukünftig die Gamescom Latam statt – so der Name. Latam ist die Abkürzung von Lateinamerika.

Als Austragungsland in Südamerika dient Brasilien, das größte Land des Kontinents. Noch genauer beschrieben findet die Messe in São Paulo auf dem Expo-Gelände statt. Hierfür arbeitet der Verband der deutschen Games-Branche mit Koelnmesse, Omelete Company und dem BIG Festival zusammen.

Der Termin steht schon fest: Zwischen dem 26. und 30. Juni wird das neue Format erstmals ausgetragen.

Erst Partnerland, jetzt Austragungsort

Schon die diesjährige Gamescom in Köln war internationaler und größer als je zuvor. Hierbei fungierte Brasilien als offizielles Partnerland. Über 50 dort ansässige Unternehmen waren vertreten, nun wird das Land selbst zum Austragungsort.

In diesem Jahr waren 320.000 Besucher auf der Gamescom zu Besuch. Drei Messetage waren komplett ausverkauft, jedoch wurde der bisherige Besucherrekord nicht geknackt. So oder so bleibt die Gamescom das weltweit größte Videospielevent.

2024 findet die deutsche Variante dann zwischen dem 21. und 25. August statt – zwei Monate nach dem Debüt in Brasilien. Als Eröffnungsshow dient einmal mehr die Opening Night Live, für die Veranstalter Geoff Keighley wieder persönlich anreist.

