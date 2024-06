PS Plus Premium: Recht neues PS5-Highlight hat Spieltestversion erhalten

Ein Feature von Premium, der höchsten Stufe von PlayStation Plus, sind die Spieltestversionen. Die Trials lassen abhängig vom Spiel mal 30 Minuten, mitunter aber auch mehrere Stunden in einen Titel hineinschnuppern.

Passend zum Wochenende kam mit der Trial von “Stellar Blade” eine weitere Schnupperfassung dieser Art in den PlayStation-Store. Sie gesellt sich zu einer großen Zahl weiterer Spieltestversionen, die dort zum Download bereitstehen.

Wie lange können Premium-Mitglieder den PS5-Hit testen?

PS-Plus-Premium-Mitglieder haben die Möglichkeit, eine zweistündige Testversion von “Stellar Blade” zu spielen, bevor sie sich womöglich für den Kauf entscheiden. Dabei kommt es ihnen zugute, dass die Spieldaten nicht verloren gehen. Der Fortschritt, der in den zwei Stunden erreicht wurde, darf in der Vollversion vervollständigt werden.

Mit der Spieltestversion von “Stellar Blade” verschwand offenbar die zuvor veröffentlichte Demo. Sie verweilt nicht mehr im PlayStation-Store, konnte Spieler aber vor dem Launch der Vollversion begeistern.

Weitere Spieltestversionen, die kürzlich veröffentlicht wurden:

Der Entwickler Shift Up hat damit begonnen, den Erfolg der neuen Marke voranzutreiben. Der Entwickler aus Südkorea plant eine Fortsetzung, die Spieler begeistern soll. Neben einem weiteren Spiel oder einem PC-Port arbeitet das Studio an einer separaten Veröffentlichung namens “Project Witches”, die das Gameplay von “Stellar Blade” mit dem beliebten Gacha-Format kombinieren könnte.

Juni-Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium wurden ebenfalls angekündigt

Für PlayStation-Plus-Mitglieder ist die Spieltestversion von “Stellar Blade” nicht die erste Ankündigung der Woche. Ebenfalls wurden am Mittwoch die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium angekündigt. Die nachfolgend verlinkte Meldung gewährt eine Übersicht, die durchaus spannende Spiele enthält:

Sobald die Neuzugänge in der kommenden Woche freigeschaltet wurden, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE. In der Zwischenzeit könnt ihr euch in unserem PS-Plus-Special darüber informieren, welche Stufen es gibt, welche Inhalte sie umfassen und welchen Betrag Abonnenten dafür auf den Tisch legen. Für welche Stufen sich PSN-User in der Regel entscheiden, verrät diese Meldung.

