Stellar Blade: Demo bestärkt den Kaufwunsch – So haben PLAY3.DE-Leser gestimmt

Die Demo von "Stellar Blade" war Teil unserer jüngsten Sonntagsumfrage. Die Ergebnisse sind da. Was denken Leser von PLAY3.DE über die Anspielfassung und das Spiel selbst?

“Stellar Blade” nähert sich der Veröffentlichung. Zuvor können sich Spieler anhand der kürzlich veröffentlichten Demo einen Eindruck verschaffen.

Doch was halten PS5-Spieler von der Anspielfassung? Das wollten wir in unserer letzten Sonntagsumfrage von euch wissen. Die Begeisterung überwiegt.

Mehr als 60 Prozent wollen sofort die Vollversion haben

Die Demo von “Stellar Blade” verweilt seit Ende März 2024 im PlayStation Store und kann mehr oder weniger kostenlos heruntergeladen werden. Davon machten offenbar unzählige Spieler Gebrauch. Allein im Store kamen bislang mehr als 10.000 Bewertungen zustande.

An der Umfrage von PLAY3.DE nahmen wiederum knapp 3.000 Leser teil, von denen 46 Prozent die Demo von “Stellar Blade” komplett durchgespielt haben. 19 Prozent hatte sie zum Zeitpunkt der Abstimmung angefangen, aber nicht beendet. Lediglich neun Prozent der Teilnehmer zeigten gar kein Interesse.

Habt ihr die Demo von Stellar Blade gespielt?

Klar, komplett durchgespielt – 46 Prozent Angefangen, aber nicht beendet – 19 Prozent Ich möchte die Demo noch spielen – 16 Prozent Das Spiel interessiert mich nicht – 9 Prozent Ich warte auf die Vollversion – 9 Prozent

Wichtiger ist die Frage, welchen Eindruck die Demo von “Stellar Blade” bei den Spielern hinterlassen hat. Auch hier gab es eine klare Tendenz. 62 Prozent der Teilnehmer können es kaum erwarten, die Vollversion in den Händen zu halten. Und nur zwölf Prozent waren gar nicht überzeugt.

Was haltet ihr von Stellar Blade auf Basis der Demo?

Sehr cool, ich muss sofort die Vollversion haben – 62 Prozent Ganz gut, nehme ich bei einem Sale mit – 26 Prozent Die Demo hat mich nicht überzeugt – 12 Prozent

Auch wir haben jüngst einen Blick auf „Stellar Blade“ geworfen:

Standard-Edition auf Disk ist der Favorit

Viele Umfrage-Teilnehmer wollen “Stellar Balde” demnach kaufen. Doch welche Version des kommenden PS5-Titels landet am wahrscheinlichsten im Einkaufskorb?

Während der digitale Wandel voranschreitet, möchten 48 Prozent der Interessenten zur Disk-Fassung greifen. Die digitale Deluxe-Fassung erhielt 29 Prozent der Stimmen. Am unbeliebtesten ist die digitale Standardversion.

Welche Version von Stellar Blade kauft ihr?

Standard-Edition auf Disk – 48 Prozent Digitale Deluxe-Edition – 29 Prozent Standard-Edition als Download – 24 Prozent

Stimmen aus der Community

Auch in den Kommentaren ging es zur Sache und Zustimmung traf auf Kritik. Positiv gestimmt ist beispielsweise TomSir79: “Finde die Demo super und habe sie in ca. sechs Stunden Spielzeit in vier verschiedenen Sprachen durchgespielt. Hatte mir richtiggehend Spaß gemacht!”

“Stellar Blade ist längst vorbestellt, aber die paar Minuten haben meinen Eindruck nur bestätigt: Stellar Blade ist herausragend und wird mit aller Wahrscheinlichkeit mein GotY“, meint Renello, der “Rise of the Ronin” zunächst den Vortritt gab.

Anderer Meinung ist IpMan41, der keinerlei Innovationen sieht. “Ich bin nicht besonders beeindruckt. Trotz schicker Grafik und hübscher Protagonistin macht das Spiel absolut nichts neu und fühlt sich an wie eines von zig Hack-n-Slay-RPGs.” Nach einer Preissenkung sei er aber nicht abgeneigt.

Auch ironman1984 sieht Gemeinsamkeiten mit anderen Spielen dieser Art, ist allerdings begeistert: “Eine Mischung aus Bayonetta und Nier Automata mit einer schicken Grafik. Das Gameplay macht nicht viel neu, macht aber übelst Laune. Hatte den Titel nicht so auf dem Schirm. Aber ich werde definitiv zuschlagen.”

Weitere Meldungen zu Stellar Blade:

Die Vollversion von “Stellar Blade” kommt am 26. April 2024 auf den Markt. Es ist eines der PS5-Exklusivspiele, die für dieses Jahr vorgesehen sind.

Weitere Meldungen zu Stellar Blade.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren