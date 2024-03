Stellar Blade: Was haltet ihr von der Demo? Sonntags-Umfrage

"Stellar Blade" nähert sich der Veröffentlichung. Zuvor können PS5-Spieler dank einer Demo in das Adventure hineinschnuppern. Kommt sie aus eurer Sicht einer Kaufempfehlung gleich?

“Stellar Blade” kommt Ende April 2024 exklusiv für die PS5 auf den Markt und lässt Spieler in der Rolle von Eve eine postapokalyptische Welt erkunden.

Erste Streifzüge durch das Action-Adventure des koreanischen Entwicklers SHIFT UP sind dank einer Demo schon im Vorfeld möglich. Doch welchen Eindruck hinterlässt sie bei euch?

Habt ihr die Demo von Stellar Blade gespielt und wie gefällt sie euch?

Die Demo von “Stellar Blade” verweilt seit Freitag im Playstation-Store und kann mehr oder weniger kostenlos heruntergeladen werden. Spieler ohne PS-Plus-Mitgliedschaft zahlen aufgrund der Jugendschutzbestimmungen 25 Cent.

Kommen wir zur ersten Frage: Habt ihr euch mit der Demo von “Stellar Blade” beschäftigt oder wollt ihr vielleicht unvorbereitet in die Vollversion starten?

Habt ihr die Demo von Stellar Blade gespielt? Klar, komplett durchgespielt.

Angefangen, aber nicht beendet.

Ich möchte die Demo noch spielen.

Ich warte auf die Vollversion.

Das Spiel interessiert mich nicht. Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Klar, komplett durchgespielt. 46%, 144 Stimmen 144 Stimmen 46% 144 Stimmen - 46% aller Stimmen

Angefangen, aber nicht beendet. 21%, 67 Stimmen 67 Stimmen 21% 67 Stimmen - 21% aller Stimmen

Ich möchte die Demo noch spielen. 13%, 42 Stimmen 42 Stimmen 13% 42 Stimmen - 13% aller Stimmen

Das Spiel interessiert mich nicht. 11%, 35 Stimmen 35 Stimmen 11% 35 Stimmen - 11% aller Stimmen

Ich warte auf die Vollversion. 9%, 28 Stimmen 28 Stimmen 9% 28 Stimmen - 9% aller Stimmen Abstimmungen insgesamt: 316 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Klar, komplett durchgespielt.

Angefangen, aber nicht beendet.

Ich möchte die Demo noch spielen.

Ich warte auf die Vollversion.

Das Spiel interessiert mich nicht. × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Die Anspielfassung enthält eine Einführung in die Spielmechaniken, was einige der Spezialangriffe einschließt. Mit dem Erlernten stellen sich Spieler einem Boss und schnetzeln sich durch die weiteren Demo-Inhalte von “Stellar Blade”.

Doch wie hat euch das gefallen, was ihr in der Demo gesehen habt? Ausführlichere Eindrücke könnt ihr in den Kommentaren äußern.

Was haltet ihr von Stellar Blade auf Basis der Demo? Sehr cool, ich muss sofort die Vollversion haben!

Ganz gut, nehme ich bei einem Sale mit.

Die Demo hat mich nicht überzeugt. Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Sehr cool, ich muss sofort die Vollversion haben! 58%, 119 Stimmen 119 Stimmen 58% 119 Stimmen - 58% aller Stimmen

Ganz gut, nehme ich bei einem Sale mit. 27%, 55 Stimmen 55 Stimmen 27% 55 Stimmen - 27% aller Stimmen

Die Demo hat mich nicht überzeugt. 16%, 32 Stimmen 32 Stimmen 16% 32 Stimmen - 16% aller Stimmen Abstimmungen insgesamt: 206 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Sehr cool, ich muss sofort die Vollversion haben!

Ganz gut, nehme ich bei einem Sale mit.

Die Demo hat mich nicht überzeugt. × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Welche Version von Stellar Blade schnappt ihr euch?

Eine letzte Frage an Spieler, die sich für den Kauf von “Stellar Blade” entschieden haben: Welche Version wandert in euren Besitz?

Einerseits wird der Titel in der Standard-Edition verkauft, die sowohl auf Disk als auch in der digitalen Version 79,99 Euro kostet. Für zehn Euro mehr gibt es die digitale Deluxe-Edition, die digitale Zusatzinhalte und einen Batzen FP-ERF sowie Gold umfasst.

Welche Version von Stellar Blade kauft ihr? Standard-Edition auf Disk

Standard-Edition als Download

Digitale Deluxe-Edition Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Standard-Edition auf Disk 55%, 87 Stimmen 87 Stimmen 55% 87 Stimmen - 55% aller Stimmen

Digitale Deluxe-Edition 28%, 45 Stimmen 45 Stimmen 28% 45 Stimmen - 28% aller Stimmen

Standard-Edition als Download 16%, 26 Stimmen 26 Stimmen 16% 26 Stimmen - 16% aller Stimmen Abstimmungen insgesamt: 158 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Standard-Edition auf Disk

Standard-Edition als Download

Digitale Deluxe-Edition × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Die Demo von “Stellar Blade“ wurde jüngst einer Technikanalyse unterzogen, die auf die drei Grafikmodi einging. Zudem deutet die Wertung im PlayStation-Store darauf hin, dass die meisten Spieler recht angetan sind.

Lesetipp – Stellar Blade angespielt: Fetzige PS5-Action mit großem Potential

PS5 Pro-Preis und Mikrotransaktionen

An den vorangegangenen zwei Sonntagen wollten wir von euch wissen, welchen Preis ihr für die PS5 Pro bezahlen würdet und was ihr von Mikrotransaktionen in Vollpreisspielen haltet. Die Ergebnisse sind inzwischen da:

Vor allem die PS5 Pro ist ein spannendes Thema, nachdem zunehmend technische Details durchsickern. Zudem konnte der Insider Tom Henderson zuletzt Informationen zum dazugehörigen PS5-Pro-Enhanced-Label auftreiben.

Weitere Meldungen zu Stellar Blade.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren