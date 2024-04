F1 24: Umfangreiches Gameplay führt nach Silverstone, Spa und Monaco

"F1 24" nähert sich dem Release. Bevor Spieler selbst das Lenkrad oder einen Controller in die Hand nehmen können, verrät frisch veröffentlichtes Gameplay-Material, was mit dem neuen Teil der Rennspielreihe zu erwarten ist.

Electronic Arts hat zu “F1 24” ein erstes Gameplay-Video mit umfangreichen Rennszenen veröffentlicht. Es hat eine Länge von mehr als 13 Minuten und zeigt einige Passagen auf Strecken wie Silverstone, Spa und Lusail International. Auch der Shanghai International Circuit und die Monaco-Strecke werden nicht vernachlässigt.

Zudem können Zuschauer einen Blick auf einige der Rennboliden werfen, die in der neuen Saison zum Einsatz kommen. Eingebettet ist das Gameplay-Video zu “F1 24” unterhalb dieser Zeilen.

Verbesserungen am Gameplay für ein realistischeres Fahrerlebnis

Das Gameplay von “F1 24” soll in diesem Jahr von mehreren Neuerungen und Verbesserungen profitieren. Dazu gehören laut Electronic Arts “realistischere Reifen- und Aufhängungsänderungen”, mit denen die Hitzeentwicklung und der Verschleiß der Reifen einen authentischeren Eindruck machen sollen.

Das Aerodynamik-Modell, das in „F1 24“ verwendet wird, soll dem Fahrerlebnis ebenfalls zugutekommen. Laut EA Sports haben Flügelwinkel und Fahrhöhe einen stärkeren Einfluss auf den Abtrieb und den Luftwiderstand.

Der Publisher verspricht modifizierte Triebwerkseinstellungen für eine verbesserte Kontrolle über den Modus und die Leistung des Motors. Darüber hinaus sollen die aktualisierten Fahrzeug-Setup-Optionen dazu beitragen, den Fahrstil, die Strategie und die Leistung zu optimieren.

Der Release von „F1 24“ ist für den 31. Mai 2024 geplant. Der Launch erfolgt für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Xbox One. Neben der regulären Version des Rennspiels können sich Interessenten für die rund 100 Euro teure Champions-Edition entscheiden. Sie kommt mit einem Frühzugang daher, was sich offenbar in den Vorbestellungen bemerkbar macht:

Die Champions-Edition von “F1 24” enthält außerdem einen VIP-Podium-Pass, einen frühen Zugang zu F1-World-Events, zwei My-Team-Icons, 18.000 PitCoin und das World-Stoßfänger-Pack. Nachfolgend steht das heutige Gameplay-Video zur Ansicht bereit:

