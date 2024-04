Umfrage: Welche dieser 30 Konsolen und Handhelds besitzt ihr?

Konsolen und Handhelds begleiten Spieler seit Jahrzehnten. Einige Systeme sind oder waren erfolgreicher als andere und verweilen entsprechend häufiger im Besitz von Gaming-Fans. Es ist das Thema unserer neusten Sonntagsumfrage.

Nachdem in der vergangenen Woche die beliebtesten “Resident Evil”-Spiele an der Reihe waren, geht es diesmal um den reinen Besitz von Videospiel-Hardware.

Welche Konsolen und Handhelds sind in eurem Besitz?

Eine recht simple Frage wäre es gewesen, welche der vier aktuellen Konsolen PS5, Xbox Series X, Xbox Series S und Switch in den Haushalten der Leser verweilen. Verkaufsstatistiken geben einen groben Hinweis, sodass es voraussichtlich zu keinen überraschenden Ergebnissen kommen würde.

Wir gehen daher einen Schritt weiter und beziehen die 30 meistverkauften Konsolen und Handhelds der vergangenen Jahrzehnte ein.

Hier ist es nicht ausschlaggebend, ob die Systeme aktiv genutzt werden. Vielmehr möchten wir in der heutigen Umfrage wissen, welche Hardware ihr besitzt – unabhängig davon, ob sie auf dem Dachboden verstaut ist, nach dem Auszug zunächst bei den Eltern verblieb oder tatsächlich griffbereit ist und regelmäßig genutzt wird. Nachfolgend die Übersicht in der absteigenden Reihenfolge der Veröffentlichung.

Welche der folgenden Konsolen und Handhelds besitzt ihr? Steam Deck

PlayStation 5

Xbox Series X

Xbox Series S

Nintendo Switch

PlayStation 4

Xbox One

Wii U

Nintendo 3DS

PlayStation Vita

Wii

PlayStation 3

Xbox 360

Nintendo DS

PlayStation Portable

Game Boy Advance

Xbox

GameCube

PlayStation 2

Dreamcast

Nintendo 64

PlayStation

Sega Saturn

Super NES

Game Boy

Sega Mega Drive

Sega Master System

Nintendo Entertainment System

Atari 5200

Atari 2600 Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. PlayStation 5 10%, 181 Stimme 181 Stimme 10% 181 Stimme - 10% aller Stimmen

PlayStation 4 8%, 153 Stimmen 153 Stimmen 8% 153 Stimmen - 8% aller Stimmen

PlayStation 3 7%, 135 Stimmen 135 Stimmen 7% 135 Stimmen - 7% aller Stimmen

Nintendo Switch 6%, 118 Stimmen 118 Stimmen 6% 118 Stimmen - 6% aller Stimmen

PlayStation 2 6%, 113 Stimmen 113 Stimmen 6% 113 Stimmen - 6% aller Stimmen

PlayStation 5%, 93 Stimmen 93 Stimmen 5% 93 Stimmen - 5% aller Stimmen

PlayStation Vita 4%, 82 Stimmen 82 Stimmen 4% 82 Stimmen - 4% aller Stimmen

Nintendo 3DS 4%, 73 Stimmen 73 Stimmen 4% 73 Stimmen - 4% aller Stimmen

PlayStation Portable 4%, 73 Stimmen 73 Stimmen 4% 73 Stimmen - 4% aller Stimmen

Super NES 4%, 71 Stimme 71 Stimme 4% 71 Stimme - 4% aller Stimmen

Game Boy 4%, 71 Stimme 71 Stimme 4% 71 Stimme - 4% aller Stimmen

Nintendo 64 4%, 69 Stimmen 69 Stimmen 4% 69 Stimmen - 4% aller Stimmen

Wii 3%, 65 Stimmen 65 Stimmen 3% 65 Stimmen - 3% aller Stimmen

Game Boy Advance 3%, 58 Stimmen 58 Stimmen 3% 58 Stimmen - 3% aller Stimmen

Xbox 360 3%, 53 Stimmen 53 Stimmen 3% 53 Stimmen - 3% aller Stimmen

Xbox Series X 3%, 52 Stimmen 52 Stimmen 3% 52 Stimmen - 3% aller Stimmen

GameCube 3%, 52 Stimmen 52 Stimmen 3% 52 Stimmen - 3% aller Stimmen

Wii U 3%, 50 Stimmen 50 Stimmen 3% 50 Stimmen - 3% aller Stimmen

Xbox One 2%, 42 Stimmen 42 Stimmen 2% 42 Stimmen - 2% aller Stimmen

Nintendo DS 2%, 41 Stimme 41 Stimme 2% 41 Stimme - 2% aller Stimmen

Nintendo Entertainment System 2%, 40 Stimmen 40 Stimmen 2% 40 Stimmen - 2% aller Stimmen

Xbox 2%, 32 Stimmen 32 Stimmen 2% 32 Stimmen - 2% aller Stimmen

Sega Mega Drive 2%, 32 Stimmen 32 Stimmen 2% 32 Stimmen - 2% aller Stimmen

Dreamcast 2%, 31 Stimme 31 Stimme 2% 31 Stimme - 2% aller Stimmen

Steam Deck 1%, 18 Stimmen 18 Stimmen 1% 18 Stimmen - 1% aller Stimmen

Xbox Series S 1%, 18 Stimmen 18 Stimmen 1% 18 Stimmen - 1% aller Stimmen

Sega Saturn 1%, 15 Stimmen 15 Stimmen 1% 15 Stimmen - 1% aller Stimmen

Sega Master System 1%, 14 Stimmen 14 Stimmen 1% 14 Stimmen - 1% aller Stimmen

Atari 2600 1%, 10 Stimmen 10 Stimmen 1% 10 Stimmen - 1% aller Stimmen

Ihr vermisst etwas? Sollte ein Gerät, das ihr besitzt, nicht in der Umfrage auftauchen, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Bei genügend Erwähnungen beziehen wir die Ergebnisse in die Auswertung ein.

Ergebnisse aus früheren Umfragen:

Weitere Hardware wird folgen

Die älteste in der Umfrage enthaltene Videospielkonsole stammt aus dem Jahr 1977. Damals kam das Atari Video Computer System – später in Atari 2600 umbenannt – auf den Markt. Mit 160 Millionen Verkäufen ist die PlayStation 2 die erfolgreichste Konsole. Und es sieht danach aus, dass diese Zahl vorerst unerreichbar bleibt, auch wenn die Switch kurz vor dem mutmaßlichen Launch des Nachfolgers nur noch rund 20 Millionen Verkäufe entfernt ist.

Während offen ist, wann Nintendo die Switch 2 auf den Markt bringen möchte, hat auch Sony eine neue Konsole in der Pipeline. Aufgrund geleakter Unterlagen, die zwischenzeitlich von mehreren Publikationen eingesehen werden konnten, ist es ziemlich sicher, dass das japanische Unternehmen den Launch der PS5 Pro vorbereitet. Er könnte im Herbst 2024 erfolgen.

Auch eine PS6 wird es mit ziemlicher Sicherheit geben. Wie die nächste Konsolengeneration aussieht, bleibt abzuwarten. Microsoft deutete zumindest an, dass es einen großen technologischen Sprung geben wird. KI, Cloud und Co dürften eine Rolle spielen. Und auch ein Handheld kam ins Gespräch. Einzelheiten nannten die Redmonder bislang nicht.

