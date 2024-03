PlayStation 2: Die erfolgreichste Konsole ist erfolgreicher als gedacht

Die PS2 ist offenbar erfolgreicher als gedacht. Jim Ryan gab kurz vor seinem Abschied in einem PlayStation-Podcast eine neue Absatzzahl heraus.

Jim Ryan verlässt Sony nach 30 Jahren. In diesem Zeitraum kamen mehrere PlayStation-Konsolen auf den Markt. Sie waren mal mehr und mal weniger erfolgreich und mitunter auch erfolgreicher als bisher angenommen.

In einem PlayStation-Podcast widmete sich Ryan seinen Jahren bei Sony und plauderte nicht zuletzt über die vergangenen Hardware-Generationen. Dabei nannte der eine Zahl, mit der die Erfolge der PS2 noch einmal höher gewichtet werden können.

PS2 mit 160 Millionen Verkäufen

Die PS2 ist mit den zuvor genannten mehr als 155 Millionen Verkäufen schon länger an der Spitze der erfolgreichsten Konsolen und Handhelds gelistet. Ryan packte im neusten Podcast noch einmal fünf Millionen Exemplare obendrauf.

Auf die Frage, was die 2000er-Jahre für ihn bedeuteten, antwortete Ryan: „Die 2000er-Jahre? Das wären, würde ich sagen, 160 Millionen, also die Anzahl der PS2, die wir verkauft haben. Ein hoher Wasserstand.“

Veröffentlicht wurde die PS2 im Jahr 2000, bevor die Produktion 2012 eingestellt wurde. Im selben Jahr gab Sony die zuvor genannten “mehr als 155 Millionen Verkäufe” an den Großhandel (Sell-in) bekannt. In den offiziellen Dokumenten von Sony verweist der Hersteller noch immer darauf.

Die Konsole wurde nach der Bekanntgabe der zuletzt bekannten Absatzzahl jedoch weiterproduziert. Die 155 Millionen Verkäufe sind das Resultat einer Auswertung bis zum 31. März 2012. In Japan endete die Produktion erst Ende Dezember 2012.

Später machte die Zahl von 158,7 Millionen Verkäufen die Runde. Allerdings ist sie – wie zuvor angemerkt – nicht in der offiziellen Erhebung von Sony zu finden.

Letztlich ist nicht zweifelsfrei klar, ob Ryans Angabe gerundet ist oder auf exakten Zahlen beruht.

Keine andere Sony-Konsole hatte mehr Erfolg

Die PS2 ist plattformübergreifend die Nummer 1 und entsprechend auch innerhalb der PlayStation-Familie an der Spitze. Keine andere Konsole des japanischen Unternehmens kam an die Erfolge heran, wie die folgende Übersicht (ebenfalls Sell-in) verdeutlicht.

Die meistverkauften PlayStation-Konsolen und Handhelds:

Konsole Verkäufe (Sell-in) Stand PlayStation 2 >155 Millionen 31. März 2012 PlayStation 4 >117 Millionen 30. Juni 2022 PlayStation >102,4 Millionen 31. März 2012 PlayStation 3 >87,4 Millionen 31. März 2017 PlayStation Portable >76,4 Millionen 31. März 2012 PlayStation 5* >54,8 Millionen 31. Dezember 2023 *) Generation nicht beendet

Falls euch die Konsolenverkäufe beeindrucken sollten: Der Verkauf von PS2-Spielen konnte ganz andere Höhen erreichen. Hier spricht Sony von mehr als 1,537 Milliarden Verkäufen, wobei es sich um kumulierte Sell-In-Angaben handelt.

Zum Vergleich: Die PS3 kam auf mehr als 999,4 Millionen abgesetzte Spiele. Bei der PS1 waren es mehr als 962 Millionen und bei der PSP mehr als 331 Millionen Games.

Wie schlägt sich die PS5?

20 Jahre nach der PlayStation 2 kam die PS5 auf den Markt. 160 Millionen Verkäufe wird sie nicht erreichen. Doch mit den bereits genannten 54,8 Millionen Auslieferungen und 50 Millionen Durchverkäufen (Stand 9. Dezember 2023) schlägt sie sich ordentlich.

Sony hatte allerdings höhere Erwartungen und musste die Prognose für das laufende Geschäftsjahr kürzlich korrigieren.

Darüber berichteten wir im vergangenen Februar:

Zusammen mit anderen Prognosen und Geschäftszahlen, darunter sinkende Margen, musste Sony einen deutlichen Verlust des Marktwertes hinnehmen.

Verkaufszahlen zu einzelnen Regionen gibt es nur vereinzelt. Beispielsweise ist der japanische Spielemarkt sehr transparent. Erst in dieser Woche berichteten wir über neue Absatzzahlen.

Unbestätigte Zahlen von VGChartz

Ebenfalls machte in dieser Woche eine inoffizielle Statistik für den europäischen Markt die Runde. So soll die PS5 in Europa deutlich hinter der PS4 hinterherhinken, meint VGChartz und nennt die folgenden Zahlen, die den europäischen Absatz der jeweils ersten 40 Monate widerspiegeln sollen:

PS5: 18.335.618

PS4: 23.041.104

Die veröffentlichten Grafiken zeigen vor allem in den ersten zwei Jahren, in denen die PS5 mit erheblichen Lieferschwierigkeiten zu kämpfen hatte, einen wachsenden Abstand, der in den letzten Monaten wieder geringer wurde. Auch bei den Xbox-Konsolen ging es laut der Publikation bergab:

Xbox Series X/S: 7.523.786

Xbox One: 8.140.977

Eine ähnliche und ebenfalls unbestätigte Erhebung wurde für den US-Markt herausgegeben, wo die PS5 in den ersten 40 Monaten vor der PS4 liegen soll. Hier nennt man die folgenden Zahlen:

PS5: 19.483.329

PS4: 18.212.680

Die Angaben sollten mit äußerster Vorsicht genossen werden: VGChartz ist keine verlässliche Quelle und betont selbst, dass es sich nur um geschätzte Zahlen handelt. Die Methodik ist hier beschrieben. Unklar ist, wie nah die Publikation an der Realität liegt.

