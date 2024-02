Sony PlayStation: Geringe Margen lassen 10 Milliarden US-Dollar Börsenwert verpuffen

Sony dominiert die aktuelle Konsolengeneration und steht dennoch unter Druck. Vor allem die sinkenden Margen machen dem Unternehmen zu schaffen, wie ein Analyst hervorhebt. Und auch Sonys Hiroki Totoki sprach die Gewinnspannen zuletzt mir erhobenem Zeigefinger an.

Sony wird allein im laufenden Geschäftsjahr etwa 21 Millionen PS5-Konsolen verkaufen, was fast der Menge an Xbox Series X/S-Konsolen entspricht, die Schätzungen zufolge seit dem Launch im November 2020 abgesetzt wurden.

Dennoch überwiegt bei Anlegern die Enttäuschung. Denn vorherigen Plänen zufolge waren für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr 25 Millionen Verkäufe geplant. Passend dazu sank der Aktienwert des Unternehmens in der vergangenen Woche schlagartig.

10 Milliarden US-Dollar Wertverlust

Ein Bericht auf CNBC besagt, dass der Aktienkursverfall nach dem neusten Sony-Geschäftsbericht zu einem temporären Verlust von etwa 10 Milliarden US-Dollar an Marktwert geführt habe. Auch Nintendo blieb zuletzt nicht verschont.

Doch nicht nur die PS5-Verkaufszahlen trüben die Stimmung der Anleger. Vor allem der Rückgang der operativen Marge im PlayStation-Geschäft auf sechs Prozent ließ aufhorchen. Im Weihnachtsquartal 2022 waren es noch neun Prozent und in den Jahren zuvor sogar bis zu 13 Prozent.

Laut der Einschätzung von Atul Goyal, Analyst bei Jefferies Equity, ist das schwache operative Margenergebnis für den Verlust sogar mehr ausschlaggebend als die reduzierte Prognose für den PS5-Absatz. Die aktuelle Marge von sechs Prozent reiche „fast an den Tiefststand des Jahrzehnts“ heran.

Dem Analysten zufolge hätte die Gewinnspanne von Sony im jüngsten Quartal zulegen sollen, anstatt einen Rückgang zu verzeichnen, da es „verschiedene Rückenwinde gab, die die Margen in Richtung 20 Prozent hätten steigern sollen“.

Als Beispiele nannte er den Verkauf digitaler Spiele und die Mitgliedschaften bei PlayStation Plus. Sie hätten eine Marge von 50 Prozent.

“Ihre Einnahmen aus digitalen Verkäufen, Zusatzinhalten und digitalen Downloads sind so hoch wie nie zuvor. Und dennoch sind ihre Gewinnspannen so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das ist einfach nicht akzeptabel“, so seine weitere Aussage.

Überraschende Erfolge kann Sony Interactive Entertainment derzeit mit “Helldivers 2” feiern, das auf Steam einen Bestwert nach dem anderen aufstellt und auch bei PS5-Spielern beliebt ist.

Allerdings erscheint im nächsten Geschäftsjahr (April 2024 bis März 2025) einerseits kein AAA-Spiel der ganz großen Franchises. Ebenfalls geht Sony davon, aus, dass die PS5-Verkäufe ab diesem Zeitraum allmählich zurückgehen werden.

Hiroki Totoki möchte das Problem beheben

Die Margen wiederum hat Hiroki Totoki, Präsident von Sony und Chairman von PlayStation, fest im Blick. Der vorläufige Nachfolger von Jim Ryan möchte die Gewinnspanne der Gaming-Sparte verbessern, was unter anderem mit einer stärkeren Konzentration auf die Veröffentlichung von First-Party-Spielen für den PC erreicht werden soll.

Ebenfalls stehen die mittlerweile explodierenden Kosten für die Entwicklung von Videospielen auf dem Prüfstand.

Die ersten Ergebnisse werden wir in den kommenden Jahren sehen. Fest steht aber schon jetzt, dass eine weitere Aussage von Totoki nicht zu sehr auf die Goldwaage gelegt werden sollte: Kurz nachdem er zu Protokoll gab, dass PS5-Preissenkungen eher schwierig sind, folgte eine von Sony initiierte Preissenkung, die zeitlich begrenzt ist und bis Ende Februar 2024 läuft.

