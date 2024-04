Tomb Raider 1-3 Remastered: Entfernte Pin-Up-Poster ein Versehen? Aspyr stellt sich der Kritik

In den letzten Tagen sorgte das zweite große Update zu "Tomb Raider 1-3 Remastered" für Kritik. So entfernte der Patch diverse Pin-Up-Poster der Protagonistin Lara Croft. In der Zwischenzeit meldeten sich auch die Entwickler von Aspyr Media mit einer Stellungnahme zu Wort.

Vor knapp zwei Wochen stellten die Entwickler von Aspyr Media den zweiten großen Patch zu „Tomb Raider 1-3 Remastered“ zur Verfügung. Ursprünglich sollten mit dem Update lediglich diverse Fehler der Neuauflagen behoben werden.

Nur kurz nach dem Release des Updates meldeten sich allerdings verärgerte Spielerinnen und Spieler zu Wort und sprachen von entfernten Inhalten. Im Detail ging es um die Pin-Up-Poster der Protagonistin Lara Croft, die ursprünglich im vierten Level von „Tomb Raider 3“ zu sehen waren.

Nach der Installation des zweiten Updates waren diese plötzlich verschwunden. Nachdem die Community zwischenzeitlich sogar von Zensur sprach, bezogen in einem kurzen Statement nun auch die verantwortlichen Entwickler von Aspyr Media Stellung zu dem Ganzen.

Verschwundene Poster lediglich ein Versehen?

In einer Mitteilung wies das Studio darauf hin, dass die Poster versehentlich entfernt wurden und mit dem nächsten Update zurückkehren. Einen konkreten Termin spendierte Asypr Media dem Patch aber noch nicht.

„Vielen Dank an die Tomb Raider-Community für Ihr anhaltendes Feedback und Ihre Unterstützung für Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft. Im kürzlich veröffentlichten Patch 2 haben wir mehrere Textur- und Grafikaktualisierungen an der HD-Version vorgenommen.“, so die Entwickler.

„Im Rahmen dieser Updates haben wir die Poster in Sleeping With The Fishes (The Lost Artifact) in der HD-Version des Spiels versehentlich entfernt. Dies haben wir behoben und die Texturen in Patch 3 wiederhergestellt“, heißt es weiter.

Weitere Remaster in Arbeit?

Nicht nur die entfernten Pin-Up-Poster von Lara Croft sorgten zuletzt für Gesprächsstoff. Darüber hinaus stieß die Community in „Tomb Raider 1-3 Remastered“ auf mögliche Hinweise auf ein weiteres Remaster. Im Detail geht es um ein mögliches Comeback von „Tomb Raider 4: The Last Revelation“.

Den vermeintlich entscheidenden Hinweis möchte die Community auf dem Bildschirm eines Radars, der in „Tomb Raider 1-3 Remastered“ zu sehen ist, entdeckt haben.

Mit dem 14. Februar 2024 ist auf dem Radar zum einen der Releasetermin von „Tomb Raider 1-3 Remastered“ zu finden. Zudem entdeckte ein Nutzer auf dem Radar die Koordinaten von Gizeh. Der Stadt, in der „Tomb Raider 4: The Last Revelation“ spielt.

Offiziell ankündigten wollte Aspyr Media ein mögliches Remaster zu „Tomb Raider 4: The Last Revelation“ bislang allerdings nicht.

Quelle: Aspyr Media

Weitere Meldungen zu Tomb Raider I-II-III Remastered.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren