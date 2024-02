Tomb Raider 1-3 Remastered: Warnung vor rassistischen und ethnischen Stereotypen

Die Zeiten ändern sich, was sich nicht nur an der technischen Umsetzung von Videospielen bemerkbar macht. Auch inhaltlich müssen mitunter Änderungen vorgenommen werden, da sie nicht mehr den Maßstäben der Gegenwart entsprechen.

Im Fall von “Tomb Raider 1-3 Remastered” wählte Crystal Dynamics einen Zwischenweg. Die Remaster-Sammlung umfasst Inhalte, mit denen sich der Entwickler nicht identifizieren kann. Statt sie zu entfernen oder zu überarbeiten, erfolgt lediglich ein Hinweis.

Warnung vor rassistischen und ethnischen Stereotypen

Einem Bericht von IGN zufolge verweist Crystal Dynamics zu Beginn von “Tomb Raider 1-3 Remastered” auf den besagten Inhalt.

„Die Spiele in dieser Sammlung enthalten beleidigende Darstellungen von Menschen und Kulturen, die auf rassischen und ethnischen Vorurteilen beruhen“, heißt es in der Warnung.

Diese Stereotypen seien zutiefst schädlich, unentschuldbar und entsprächen nicht den Werten von Crystal Dynamics.

“Anstatt diese Inhalte zu entfernen, haben wir uns dazu entschlossen, sie in ihrer ursprünglichen Version und unverändert zu präsentieren, in der Hoffnung, dass wir ihre schädlichen Auswirkungen erkennen und daraus lernen können”, so das Studio abschließend.

Welche Inhalte von “Tomb Raider 1-3 Remastered” bzw. der zugrundeliegenden Originale gemeint sind, ließ der Entwickler offen. Spekuliert wird jedoch, dass die animalische Darstellung der Eingeborenen auf Pazifikinsel in “Tomb Raider 3” Auslöser der Stellungnahme sein könnte. Sie werden als Kannibalen präsentiert und stoßen tierähnliche Todesschreie aus, wenn sie besiegt werden.

Die Spiele wurden überarbeitet, ohne dabei zu sehr vom Original abzuweichen.

Die in der Sammlung enthaltenen „Tomb Raider“-Klassiker entstanden Mitte bis Ende der 90er Jahre beim ehemaligen britischen Studio Core Design und bahnten den Weg für eine Franchise, die auch heute noch Zugkraft hat.

Im PlayStation Store kann „Tomb Raider 1-3 Remastered“ für 29,99 Euro gekauft werden. Die bisherigen Spieler scheinen äußerst zufrieden zu sein. 90 Prozent der Teilnehmer vergaben die volle Punktzahl. Weitete vier Prozent wählten vier Sterne, was einen hervorragenden Gesamtscore von 4,79 ergibt.

Auch reichlich Trophäen dürfen verdient werden:

“Tomb Raider 1-3 Remastered” erschien am heutigen 14. Februar 2024 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Es enthält Remaster der ersten drei Abenteuer von Lara Croft, einschließlich aller Erweiterungen und geheimen Level.

