Tomb Raider 1-3 Remastered: Über 200 Trophäen und diese Verbesserungen warten auf euch

Mit "Tomb Raider I-II-III Remastered" kehrt die legendäre Trilogie im nächsten Monat in einer technisch aufpolierten Fassung auf den PC und die Konsolen zurück. Wenige Wochen vor dem Release wurde auf die diversen Verbesserungen der Neuauflagen eingegangen.

Im vergangenen Sommer gaben die Entwickler von Aspyr Media bekannt, dass das Studio an technisch wie spielerisch verbesserten Remastern der ersten drei „Tomb Raider“-Titel arbeitet. Diese erscheinen im nächsten Monat unter dem Namen „Tomb Raider I-II-III Remastered“ für die Konsolen und den PC.

Wenige Wochen vor dem Release stellte Aspyr Media auf dem offiziellen PlayStation Blog die diversen Verbesserungen vor, die das Studio den klassischen „Tomb Raider“-Titeln für ihre Neuveröffentlichung spendierte. Eigenen Angaben zufolge ging es den Entwicklern darum, mit den Remastern sowohl Neulinge als auch langjährige Fans der Reihe zu begeistern.

„Wir glaubten fest daran, dass das Gameplay von Tomb Raider I, II und III zeitlos ist. Und durch die Nutzung des bestehenden Quellcodes stand uns jeder Sprung, jedes Geheimnis, jeder Gegner und jedes Rätsel exakt so zur Verfügung, wie sie das ursprüngliche Entwicklerteam entworfen und geplant hatte“, führte das Studio aus.

Zu den gebotenen Neuerungen gehört eine moderne Steuerung, bei der sich die Entwickler an Klassikern wie „Tomb Raider: Legend“ oder „Tomb Raider: Underworld“ orientierten.

Möchtet ihr lieber das damalige Spielgefühl genießen, steht natürlich auch die originale Steuerung der drei Klassiker zur Auswahl bereit.

Lebensbalken für die Bosse und ein Foto-Modus

Ein weitere Verbesserung betrifft die Bosskämpfe. Diese bekamen eine Lebensleiste spendiert, zu der es heißt: „Eine der Stärken von Tomb Raider war das minimalistische UI. Allerdings kann das bei schwereren Bossen mit enorm viel Gesundheit frustrierend sein. Wir haben einen Gesundheitsbalken hinzugefügt, der euch anzeigt, ob ihr zum Granatwerfer wechseln oder weiter Pistolenschaden austeilen solltet.“

Wenig überraschend wird im Zuge der Remaster auch die grafische Umsetzung der klassischen „Tomb Raider“-Abenteuer überarbeitet. Besonders deutlich wird dies bei Gegenständen wie den Medipacks oder der Munition, die in „Tomb Raider I-II-III Remastered“ endlich in Form von 3D-Objekten und nicht mehr als 2D-Sprites in der Spielwelt zu finden sind.

Die Objekte in der Spielwelt erstrahlen endlich in 3D.

Die Spielwelt wiederum erfuhr grafische Verbesserungen wie neue Baked- und Echtzeit-Beleuchtungseffekte, überarbeitete Gegner- und Charakter-Modelle, schärfere Texturen oder eine stabilere Framerate. Genau wie in anderen Remastern ist es in „Tomb Raider I-II-III Remastered“ möglich, auf Knopfdruck zwischen der originalen Grafik und dem überarbeiteten Erscheinungsbild zu wechseln.

Ebenfalls mit von der Partie sind ein Foto-Modus, mit dem ihr in beiden Darstellungs-Modi eigene Screenshots anfertigen und mit der Community teilen könnt, sowie mehr als 200 Tröphäen, die auf ihre Freischaltung warten.

Spielerinnen und Spieler, die wirklich alle Geheimnisse lüften und sämtliche Erfolge freischalten möchten, werden also eine Weile beschäftigt sein.

Weitere Details und Eindrücke zu den gebotenen Verbesserungen findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog. „Tomb Raider I-II-III Remastered“ erscheint am 14. Februar 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

Neben den Hauptspielen sind im Zuge der Remaster auch die diversen Erweiterungen mit von der Partie – darunter „The Unfinished Business“ („Tomb Raider 1“), „The Gold Mask“ („Tomb Raider 2“) und „The Lost Artifact“ („Tomb Raider 3“).

