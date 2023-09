Tomb Raider: Die ersten drei Teile erscheinen in einer Remaster-Fassung

Die klassische Action-Adventure-Reihe erhält mit "Tomb Raider I-II-III Remastered" eine Neuauflage der originalen Trilogie. Somit kann man Lara Crofts Abenteuer in einem moderneren Look erleben.

Mitte der 90er erschuf Core Design mit Lara Croft eine der ikonischsten Charaktere der Videospielgeschichte, die auf der PlayStation in den „Tomb Raider“-Spielen durch Ruinen sprang und so manchen Gegner mit ihren Pistolen über den Haufen schoss.

Lara wird etwas modernisiert

Im Rahmen der heutigen Nintendo Direct hatte Aspyr bekanntgegeben, dass man unter dem Namen „Tomb Raider I-II-III Remastered“ die ersten Ableger der Reihe in einem aufgewerteten Gewand für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) veröffentlichen wird.

Laut Aspyr wurden die originalen Abenteuer in liebevoller Arbeit wiederhergestellt, sodass man die komplette Erfahrung mit allen Erweiterungen und Geheimlevels auf modernen Plattformen genießen kann. Demnach kann man folgende Inhalte erwarten:

Tomb Raider I und „The Unfinished Business“-Erweiterung

Tomb Raider II und „The Gold Mask“-Erweiterung

Tomb Raider III und „The Lost Artifact“-Erweiterung

Im klassischen Stil kann man antike Mysterien lösen, indem man Schätze der alten Welt und Geheimnisse aufdeckt, die in der Zeit verloren waren. Lara Croft reist um die ganze Welt und legt sich mit tödlichen Feinden und gefährlichen Mythen an. Die Klassiker haben eine aufgewertete Grafik erhalten, wobei man jederzeit die Wahl hat zum originalen Polygon-Look zu wechseln.

„Tomb Raider I-II-III Remastered“ soll am 14. Februar 2024 für die aktuellen Konsolen und den PC veröffentlicht werden. Hier ist auch ein erster Trailer zu der Trilogie:

