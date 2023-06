Embracer Group: Tomb Raider-Entwickler Crystal Dynamics äußert sich zu den Einsparmaßnahmen

Die Embracer Group hat heute angekündigt, dass man innerhalb des Unternehmens ein „umfassendes Umstrukturierungsprogramm“ durchführen wird. Dieses schließt Entlassungen, Studioschließungen und Projektstreichungen mit ein.

Während einzelne Studios und Projekte zunächst nicht beim Namen genannt wurden, können zumindest die Fans von Crystal Dynamics aufatmen. Das Studio wurde im vergangenen Jahr vom vorherigen Besitzer Square Enix übernommen und arbeitet derzeit an einem neuen „Tomb Raider“-Spiel.

Keine Auswirkungen auf die laufenden Bemühungen

Wie Crystal Dynamics nach der Bekanntgabe der Umstrukturierung bei der Embracer Group bekanntgab, sind die großen Projekte, die sich im Studio in der Entwicklung befinden, nicht von den Änderungen betroffen. Neben „Tomb Raider“ arbeitet Crystal Dynamics gemeinsam mit dem Xbox-First-Party-Studio The Initiative an „Perfect Dark“.

„Danke an alle, die sich über die jüngsten Nachrichten unserer Muttergesellschaft Embracer Group bezüglich der Umstrukturierungspläne erkundigt haben“, so der Entwickler. „Wir möchten den Fans versichern, dass es keine Auswirkungen auf unsere laufenden Bemühungen mit unseren Partnern bei The Initiative an Perfect Dark oder unserem nächsten Tomb Raider-Titel, der in Zusammenarbeit mit Amazon Games entwickelt wird, geben wird.“

Seit der Ankündigung der beiden Projekte von Crystal Dynamics wurden nur wenige Informationen herausgegeben. Immerhin betonte Phil Rogers, der CEO von Crystal Dynamics, Ende des vergangenen Jahres, dass die Entwicklung von „Perfect Dark“ extrem gut läuft. In unbestätigten Berichten wurde wiederum behauptet, dass das nächste „Tomb Raider“ irgendwann später in diesem Jahr offiziell enthüllt werden soll.

Das könnte euch ebenfalls zur Embracer Group interessieren:

Die Embracer Group kündigte die Umstrukturierung des Unternehmens heute mit einer Reihe von Maßnahmen an. Dazu gehören Entlassungen, Verkäufe oder Schließungen von Studios und Einstellungen von Projekten, die nicht allzu lukrativ wirken. Ziel sei es, die Embracer Group nach Jahren der Expansion profitabel zu machen.

Weitere Meldungen zu Embracer Group.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren