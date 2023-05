Embracer Group: Gescheiterter Milliarden-Deal lässt den Aktienkurs einbrechen

Im Rahmen des Geschäftsberichts zum abgelaufenen vierten Quartal des Fiskaljahres 2022/2023 wandten sich die Verantwortlichen der Embracer Group mit schlechten Nachrichten an ihre Aktionäre und Investoren.

Wie das schwedische Unternehmen in Person von CEO Lars Wingefors einräumte, wird ein knapp zwei Milliarden US-Dollar schwerer Deal, an dem in den vergangenen sieben Monaten gearbeitet wurde, nicht wie geplant zustande kommen.

„Gestern Abend wurde uns mitgeteilt, dass eine große strategische Partnerschaft, die seit sieben Monaten ausgehandelt wurde, nicht zustande kommt“, so Wingefors.

Der CEO der Embracer Group ergänzte: „Die Verhandlungen haben viel länger gedauert als ursprünglich erwartet, wenn man bedenkt, dass wir bereits im Oktober 2022 eine mündliche Zusage erhalten haben.“

Reduzierte Gewinnerwartungen und einbrechende Aktienkurse

Im Zuge dieser Entwicklung entschloss sich die Embracer Group dazu, die Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr 2023/2024 von 964 Millionen bis 1,27 Milliarden US-Dollar auf 655 bis 843 Millionen US-Dollar vor Zinsen und Steuern zu senken. Eine Bekanntgabe, die an der Börse für ein wahres Beben sorgte und dazu führte, dass sich der Börsenwert der Embracer Group fast halbierte. Zwischenzeitlich gab der Kurs des Unternehmens um mehr als 46 Prozent nach.

„Die spezifische Vereinbarung umfasste über einen Zeitraum von sechs Jahren mehr als zwei Milliarden US-Dollar an vertraglich vereinbarten Entwicklungsgebühren. Die Vereinbarung hätte eine Nachzahlung bei Abschluss für bereits angefallene Kosten für eine Reihe von hochbudgetierten Spielen ermöglicht und auch die mittel- bis langfristige Vorhersagbarkeit von Gewinnen und Cashflow während der Spiele-Entwicklung verbessert“, so die Embracer Group weiter.“

„An der Transaktion waren viele der weltweit führenden Beratungsunternehmen beteiligt, mit mehreren hundert Mitarbeitern auf beiden Seiten. Alle Dokumente wurden gestern abgeschlossen und waren bereit zur Ausführung. Wir haben darum gebeten, dass die Vereinbarung vor unserer Q4-Ankündigung umgesetzt wird.“

„Doch gestern Abend erhielten wir eine ablehnende Antwort von der Gegenseite. Diese Entscheidung kam für das Management und den Vorstand von Embracer vollkommen unerwartet“, heißt es abschließend.

