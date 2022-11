Embracer Group: 234 Spiele sollen bis März 2026 erscheinen

Die zahlreichen Akquisitionen der Embracer Group tragen in den nächsten Jahren ihre Früchte.

234 Konsolen-und PC-Spiele befinden sich bei den Entwicklerstudios der Embracer Group in Arbeit. Sie alle sollen bis Ende März 2026 auf den Markt kommen. Diese Zahlen stammen aus dem neuesten Finanzbericht der Holdinggesellschaft.

AAA-Spiele dank neuem Vertrag

Unter der genannten Zahl befinden sich 25 AAA-Produktionen. Um mehr solcher ambitionierten Spiele zu entwickeln, hat die Führungsetage einen „transformativen Partnerschafts- und Lizenzvertrag“ abgeschlossen. Mehrere Partner aus der Industrie sind daran beteiligt. Dank dem Deal kann der Medienkonzern in den nächsten Jahren mehrere Projekte mit großen Entwicklungsbudgets realisieren.

„Wir gehen davon aus, dass dieses Geschäft ganz oder teilweise noch in diesem Geschäftsjahr abgeschlossen wird, was die Vorhersehbarkeit verbessern, das Geschäftsrisiko senken und sich positiv auf unseren Cashflow und Gewinn auswirken würde. Es würde auch weitere Investitionen in die Entwicklung noch größerer Spiele ermöglichen, die sowohl auf etablierten als auch auf neuen IPs basieren“, erklären die Verantwortlichen im Finanzbericht.

Eine weitere interessante Zahl: Gerade mal 49 Titel sind bereits bekannt. Somit wurden 185 Spiele noch gar nicht angekündigt. Mehr als genug Quantität hat die Embracer Group also in Petto. Wie viele Hits sich darunter verstecken, wird die Zeit zeigen.

Kommende Spiele sind unter anderem das Reboot „Alone in the Dark“, „Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake“, „Evil West“ und „Dead Island 2“. Das letztgenannte Projekt wurde gerade erst ein weiteres Mal verschoben.

In den letzten Jahren hat sich die Embracer Group massiv vergrößert. Als Letztes übernahm der Medienkonzern Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal. Davor kauften sie Middle-Earth Enterprises, Limited Run Games und weitere Studios. Zudem erwarb ein Staatsfond aus Saudi-Arabien Anteile im Wert von einer Milliarde US-Dollar.

