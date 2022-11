Dead Island 2: Release ein weiteres Mal verschoben – Trailer & Gameplay in Kürze

Nachdem der Horror-Action-Titel „Dead Island 2“ in den vergangenen Jahren gleich mehrfach verschoben und sogar Entwicklerwechseln unterzogen wurde, war zuletzt von einem Release im Februar 2023 die Rede.

Wie Deep Silver und die verantwortlichen Entwickler der Dambuster Studios in einer Mitteilung an die Community einräumten, wird allerdings auch aus diesem Vorhaben nichts. Stattdessen musste „Dead Island 2“ noch einmal verschoben werden – um etwa zwölf Wochen auf den 28. April 2023. Auf Probleme in der Entwicklung ist die Verschiebung laut offiziellen Angaben nicht zurückzuführen. Stattdessen ist die Rede davon, dass sich der modrige Südsee-Trip mittlerweile in der finalen Entwicklungsphase befindet.

„Die Ironie der Verschiebung von Dead Island 2 ist uns nicht entgangen und wir sind zweifelsohne genauso enttäuscht wie ihr“, so die Entwickler weiter. „Wir werden uns die Zeit nehmen, die wir benötigen, um zu gewährleisten, dass wir ein Spiel veröffentlichen können, auf das wir stolz sind.“

Als kleine Entschädigung kündigten Deep Silver beziehungsweise die Dambuster Studios für den 6. Dezember 2022 sowohl einen neuen Trailer als auch die ersten handfesten Spielszenen zu „Dead Island 2“ an. „Dead Island 2“ wurde bereits im Jahr 2014 angekündigt und entstand zunächst beim Berliner Entwicklerstudio Yager Entertainment, das den meisten unter euch durch den Anti-Kriegs-Shooter „Spec-Ops: The Line“ ein Begriff sein dürfte.

Da die Entwicklung des Nachfolgers alles Andere als rund verlief und offenbar sogar wichtige Meilensteine verpasst wurden, entschieden sich die Verantwortlichen von Deep Silver dazu, „Dead Island 2“ zunächst bei Sumo Digital unterzubringen, ehe ein weiterer Entwicklerwechsel dazu führte, dass mittlerweile die „Homefront: The Revolution“-Macher der Dambuster Studios für den Horror-Action-Titel verantwortlich sind.

„Dead Island 2“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

The delay is just 12 short weeks and development is on the final straight now. The new release date for Dead Island 2 will be April 28th 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/Vf1NARTECo

— Dead Island (@deadislandgame) November 17, 2022