Dead Island 2: Deluxe- und Gold-Editions vorgestellt

"Dead Island 2" wird nicht nur als Standardversion verkauft. Auch zwei kostspieligere Editions sind geplant. Was diese zu bieten haben, erfahrt ihr in dieser Meldung.

Nach der gestrigen Ankündigung, dass „Dead Island 2“ im Februar 2023 in den Handel kommen wird, tauchten im PlayStation Store erste Details zu den Deluxe- und Gold-Editions des blutgetränkten Zombie-Titels der Dambuster Studios auf. Insgesamt drei Versionen des Spiels werden dort angeboten. Sie kosten zwischen 69,99 und 89,99 Dollar.

Dieumfasst die PS4- und PS5-Versionen des Spiels, die Golden und Pulp Weapons Packs und den Erweiterungspass. Der Pass gewährt einen Zugang zu zwei weiteren Kapiteln der Geschichte, die nach der Veröffentlichung erscheinen.

Die Deluxe Edition von „Dead Island 2“ umfasst die PS4- und PS5-Versionen des Spiels, ein Premium-Charakterpaket mit einem einzigartigen Kostüm und einer Waffe sowie das Golden Weapons Pack.

Im deutschen Store nicht gelistet

Während die Gold Edition von „Dead Island 2“ mit 89,99 Dollar zu Buche schlägt, sind es bei der Deluxe Edition 74,99 Dollar. Im Fall der Standardversion werden 69,99 Dollar bezahlt. Im deutschen PlayStation Store sind die Editions noch nicht gelistet. Hier dürfte die fragliche Entscheidung der USK ausstehen.

Vorbesteller einer beliebigen Version von „Dead Island 2“ erhalten ebenfalls das „Memories of Banoi“-Pack mit zwei Waffen, einem speziellen Waffen-Perk und einer Fertigkeitskarte.

„Dead Island 2“ wurde gestern im Rahmen des Eröffnungsevents zur Gamescom 2022 noch einmal mit einem Veröffentlichungstermin formell angekündigt. Auch ein Trailer war zu sehen, der in den nachfolgend verlinkten Meldungen eingebettet ist.

„Dead Island 2“ befindet sich derzeit für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Xbox One in der Entwicklung und soll am 3. Februar 2023 erscheinen.

