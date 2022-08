Dead Island 2 in der Vorschau: Endlich kommt die Zombieapokalypse – Termin und Trailer

Es war einmal vor gut acht Jahren, zur Gamescom 2014: Mit einem amüsanten Trailer kündigte das Studio Yager das Sequel zu “Dead Island” an. Lange hielt die Verbindung aber nicht, denn bald darauf sollte Sumo Digital das Spiel übernehmen. Doch danach wurde es still um “Dead Island 2”. Zu still. Wie sich herausstellte, würde auch Sumo Digital das Zombieabenteuer nicht herausbringen. Aber wer dann? Kommt es überhaupt?

“Dead Island 2” wird offiziell angekündigt

Passend zur Gamescom 2022 haben Plaion (ehemals Koch Media) und Dambuster Studios nun verlauten lassen: “Dead Island 2” erscheint unter ihrem Namen! Damit sollte das Hin und Her endlich ein Ende haben, denn die Entwicklung ist weit vorangeschritten und das Game in einem spielbaren Zustand. Vor wenigen Tagen hatten wir bereits die Möglichkeit, uns den untoten Spaß anzusehen. Es wird blutig!

Mit “Dead Island 2” begebt ihr euch ins sonnige, aber apokalyptische LA, das völlig durchseucht ist. Eine große Anzahl an Menschen wurde infiziert und schlurft nun als hungriger Zombie durch die Straßen der beliebten Touristenstadt. Als Protagonist versteckt ihr euch aber nicht hinter verrammelten Fenster und Türen, im Gegenteil! Ihr freut euch regelrecht auf den Kampf gegen die Untoten. Wie uns die Entwickler verraten haben, müsst ihr auch keine Angst vor einem Biss haben: Ihr wurdet längst infiziert, seid aber aus ominösen Gründen immun und habt stattdessen übermenschliche Kräfte erhalten.

Eklig, ekliger, Zombiegedärme

Manchmal stellen wir uns wirklich viele Fragen zur Story eines Videospiels, wollen Feinheiten und möglichst alle Informationen dazu vorher wissen. Vor allem, weil wir ein literarisches Meisterwerk erwarten. Bei “Dead Island 2” trifft das eher weniger zu. Hier reicht uns fürs Erste die grobe Einordnung, denn es gibt Wichtigeres: Zombies! Und davon gibt es hier eine ganze Menge.

Das Highlight von “Dead Island 2” ist weder der coole Look von LA, noch die große Auswahl brachialer Waffen – unsere Blicke gelten den Untoten. Ehrlich gesagt ist das alles manchmal richtig eklig, denn die Entwickler scheuen nicht davor, euch zermatschte Gehirne, herausfallende Organe und abgetrennte Körperteile zu zeigen. Ihr könnt so ziemlich alles abtrennen, was nicht am Körper festgewachsen ist. Moment … könnt ihr doch! Wie wäre es mit einem Zombie ohne Beine?

Mit Vorschlaghammer, Pistole und Kombizange kämpfen

Ob Katana, Vorschlaghammer oder Metallkrallen: Wer hier keine geeignete Waffe findet, ist selbst schuld. Im Laufe des Spiels kommen immer wieder neue Spielzeuge hinzu, die ihr über das Menü eurem Waffenrad hinzufügen und schließlich nutzen könnt. Die Entwickler zwingen euch sogar regelrecht dazu, immer mal etwas Neues auszutesten, denn eure Waffen nutzen sich ab. Sind sie gebrochen, kann das nur eine Werkbank richten, für die ihr auf eurer Reise Kleinteile sammeln müsst. Hier sind auch so manche Verbesserungen möglich.

Während unserer Spiel-Session war ein kaputtes Katana zwar schade, aber für alles gibt es Ersatz. Wir haben dann einfach zur Pistole gegriffen oder die Zombies mit entsprechenden Gadgets unter Strom gesetzt. Dank verschiedener Zombie-Typen ist man gezwungen, hier und da die Waffe zu wechseln und die eigene Strategie ein wenig anzupassen. Kommen euch die Untoten zu nahe, könnt ihr sie mit einem beherzten Kick von euch stoßen oder einen Sprungangriff ausführen. Und im Notfall helfen euch Granaten und Co. auch immer weiter. Das alles ist weder neu noch innovativ, geht aber super von der Hand.

Wir haben bereits von den übermenschlichen Skills des Protagonisten gesprochen. Wie genau sie sich alle freischalten, ist uns noch nicht ganz klar. Während unserer kurzen Spielzeit konnten wir im Menü zahlreiche Skill-Karten entdecken, die euch den Weg zu neuen Fähigkeiten ebnen. Überall ließ sich ein weiterer Menüpfad öffnen, der neue Skills möglich macht, um den eigenen Spielstil zu verändern. Ehrlich gesagt wirkte das alles schon fast ein wenig erschlagend.

Stumpf ist Trumpf. Vor allem im Koop!

Mit coolen Waffen und einer Hand voll Skills im Gepäck müsst ihr nun versuchen, die Untoten aus “Dead Island 2” zu überwältigen. Dank der einfachen Tastenbelegung und dem Verzicht auf schwierige Kombos ist es eine regelrechte Zombieklopperei mit exzessivem Ausweichen und Zuschlagen. Das mag dem einen oder anderen etwas stumpf vorkommen – aber genau das ist der Spaß daran!

Nehmen wir an, die Story ist (wie für diese Art Games üblich) nicht unbedingt auf dem Niveau von “The Last of Us”. Und das Kampfsystem ist keine “Bloodborne”-Kopie. Was macht das Spiel dann sicher trotzdem noch 10x besser? Koop! Es gibt doch eigentlich nichts besseres, als gemeinsam mit Freunden und coolen Waffen auf Zombieköpfe zu schlagen. Oder?

Veröffentlicht wird „Dead Island 2“ am 3. Februar 2023. Nachfolgend könnt ihr euch den blutigen Gamescom-Trailer anschauen.

Einschätzung: gut Wir gehen stark davon aus, dass Dead Island 2 nicht jedem Spieler gefallen wird. Obwohl das infizierte LA schon jetzt einen farbenfrohen Eindruck macht und die hässlichen Zombies einen durchaus schönen Kontrast bilden, reißt es einen das Ganze auch nicht vom Hocker. Alles wirkt so, als hätte man es schon mal irgendwo gesehen. Wir wittern bereits die “Schon wieder Zombies, echt jetzt?”-Überschriften und Kommentare. Und trotzdem hatten wir während unserer Anspiel-Session Spaß. Warum? Eben weil das Spiel so brachial und simpel den Nagel auf den Kopf trifft. Den Nagel im Baseballschläger auf einen Zombiekopf, versteht sich. Manch einer erhofft sich vielleicht ein Kampfsystem voller Feinheiten und unzähligen Freiheiten. Aber das bekommt ihr hier eher nicht. Wenn euch das bewusst ist, könnte Dead Island 2 aber definitiv für spaßige Nachmittage sorgen - vor allem im Koop.

