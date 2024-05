EA Sports F1 24: Strecken, Fahrer und Features – Diese Verbesserungen warten auf euch

In den letzten Wochen versorgten uns die Entwickler von Codemasters mit diversen Vdieos zum in Kürze erscheinenden Rennspiel „EA Sports F1 24“.

Neben Eindrücken aus der Karriere wartete Gameplay, das legendäre Strecken wie Monaco oder Silverstone zeigte. Wenige Wochen vor dem Release von „EA Sports F1 24“ ging Codemasters in einem weiteren Deep-Dive auf die Verbesserungen ein, auf die wir uns in diesem Jahr freuen dürfen.

Da Codemasters über die offizielle Lizenz der Formel 1 verfügt, sind natürlich alle 24 Strecken der laufenden Saison an Bord. Bei den Strecken besserten die Entwickler in diversen Bereichen nach, um sie so akkurat wie möglich nachzubilden.

Silverstone, Spa und weitere Strecken wurden optimiert

Zum Grand Prix von Großbritannien führte Codemasters beispielsweise aus: „Silverstone hat ein umfangreiches Update erhalten, das für authentische Präzision auf und neben der Strecke sorgt. Hier spürt man jede Unebenheit, jede Bordsteinkante und jeden Höhenunterschied (11,3 m). So wie es die Konstrukteure der Strecke beabsichtigt hatten.“

Bei der Umsetzung der Strecke von Spa hingegen rückte die ikonische „Eau Rouge“ in den Mittelpunkt. Diese wurden neu profiliert und verfügt nun über eine neue Auslaufzone. Auch an der Kurve 11 und der Bus-Stop-Schikane legte Codemasters Hand an. Zudem ist zu beachten, dass die Entwickler den Ausgang von „Bruxelles“ mit einem neuen Kiesbett versahen. Hier kann jeder Fehler im Rennen also euer letzter sein.

„Und wir sind noch nicht fertig. Beim Losail International Circuit in Katar und beim Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabien wurden die Gebäude des Fahrerlagers, die Randsteine und die Grafiken an der Strecke überarbeitet, so dass sie ihren realen Vorbildern näher kommen“, so Codemasters weiter.

Codemasters verspricht ein authentisches Erlebnis

Die Strecken sind nicht der einzige Bereich von „EA Sports F1 24“, in dem Codemasters nachbesserte. Neue Zwischensequenzen, überarbeitete Fahrermodelle und Tonaufnahmen, die aus echten Übertragungen stammen, sorgen in der Karriere für eine authentische Formel 1-Atmosphäre. Wie in den vergangenen Jahren wurden die Autos aller zehn Teams akribisch anhand detaillierter CAD-Daten nachgebaut.

Mit der Ray-Traced Dynamic Diffuse Global Illumination-Technologie der EGO-Engine haben die Entwickler die Beleuchtung, Schatten und Reflexionen während der Rennen und Zwischensequenzen verbessert. Der „My Team Icon“-Modus wiederum wurde mit neuen und bekannten Fahrer versehen, in deren Rolle ihr schlüpfen könnt. Darunter Pastor Maldonado oder Jamie Chadwick.

Exklusiv in der „F1 24 Champions Edition“ warten der Champion von 1976, James Hunt, und der 7-fache Rennsieger Juan Pablo Montoya auf euch.

„Fanzone“ wiederum baut auf dem „F1 World-Modus“ des Vorgängers auf. Zusammen mit anderen Spielerinnen und Spielern könnt ihr in der „Fanzone“ gemeinsame Ziele in Angriff nehmen. Hier entscheidet ihr euch zunächst für euer Lieblingsteam beziehungsweise euren favorisierten Piloten.

„Mitglieder von Fanzone treten gegeneinander an und erhalten Fanpunkte, die sie in den verschiedenen Modi von F1 World verdient haben. Unabhängig davon, wie du die Punkte verdienst, tragen sie zu einem größeren Ziel bei: dem Ansehen in der Community“, ergänzt Codemasters und spricht von ganz neuen Herausforderungen, mit denen euch „Fanzone“ konfrontiert.

„EA Sports F1 24“ erscheint am 31. Mai 2024. Versorgt werden der PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu F1 24.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren