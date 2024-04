EA Sports F1 24: Feature-Liste enthüllt – Neuerungen für Karriere, Gameplay und mehr

Während Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton und Co. an diesem Wochenende in China gastieren, um Bestzeiten in den Asphalt des Shanghai International Circuit zu brennen, rollt bei Electronic Arts und Codemasters die Marketingmaschine zu „EA Sports F1 24„.

Die Rennsimulation, die Ende des kommenden Monats auf den Markt kommt, hat heute eine komplette Feature-Liste erhalten.

Schreibt eure eigene Geschichte in EA Sports F1 24

Unter anderem werden die Spieler erstmals im Karrieremodus von „EA Sports F1 24“ einen eigenen Charakter erstellen können. Alternativ können sie einen aufstrebenden F2-Fahrer oder eine legendäre Ikone auswählen.

Um sich Ansehen zu verdienen, kann man verschiedene Ziele auf der Rennstrecke sowie Aufgaben am Renntag erfüllen. Mit Vertragszielen kann man sich einen neuen Vertrag ergattern, wobei man auch in geheimen Treffen einen Wechsel aushandeln kann. Ein höherer Ruf sorgt auch dafür, dass das Team mehr Motivation in die Entwicklung des Wagens investiert. Sammelt Auszeichnungen für langfristige Erfolge oder spielt gar im Koop, um gemeinsam oder gegeneinander die Karriere zu bestreiten.

Mit der Challenger-Karriere kann man in „EA Sports F1 24“ auch eine Reihe an Mini-Saisons erleben, in denen man sich einen F1-Fahrer aussucht. Die Bedingungen und Strecken für zukünftige Events werden mit einem Community-Voting-System bestimmt.

Das neue EA Sports Dynamic Handling soll eine präzisere Steuerung bieten, die die Spieler noch tiefer ins Cockpit drückt. Dieses wurde in Zusammenarbeit mit dem zweifachen Formel 1-Weltmeister Max Verstappen entwickelt. Es soll ein „realistisches und vorhersehbares Fahrverhalten auf Lenkrädern sowie Controllern“ erzeugen.

All dies wird mit einer neuen Aufhängungskinematik, einem verbesserten Reifenmodell, einer fortschrittliche Aerodynamiksimulation sowie neuen Motor- und Fahrzeug-Setup-Optionen kombiniert. Dadurch können sich die Spieler auf ein neues Gefühl bei der Kurvenfahrt, dem Rollwiderstand, dem Bremsdruck, der Streckentemperatur sowie den variablen Bedingungen freuen.

Mehr Details und Intensität an allen Ecken

Des Weiteren hat Codemasters in „EA Sports F1 24“ auch auf sowie abseits der Rennstrecke die Details verfeinert. Ein neues Update soll auf Silverstone eine authentische Streckengenauigkeit sicherstellen, wobei auch Spa-Francorchamps, der Lusail International Circuit und der Jeddah Corniche Circuit wurden aktualisiert.

Außerdem soll die Intensität mit echten Audiosamples der Fahrer aus F1-Übertragungen erhöht werden. Sie werden auf Zwischenfälle auf der Strecke reagieren. Zudem erhalten Übertragungen und Zwischensequenzen ein neues Präsentationspaket.

Wer sich wiederum im Multiplayer austoben möchte, sollte sich in der F1 World heimisch fühlen. Diese beherbergt auch die Grand Prix-, Zeitfahren- und Fanzone-Features. Eine Podium-Pass-Saison erlaubt es euch an einer spielübergreifenden, zeitlich begrenzten Liga teilzunehmen. Diese umfasst gemeinsame Ziele und lässt euch gegen rivalisierende Teams antreten. In der My-Team-Karriere werden mit James Hunt und Juan Pablo Montoya zwei neue Ikonen an Bord sein.

„EA Sports F1 24“ wird am 31. Mai 2024 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erscheinen. Am kommenden Montag, den 22. April 2024 werden die Entwickler einen tiefen Einblick in das Gameplay gewähren.

