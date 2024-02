EA Sports F1 24: Mit Releasetermin angekündigt & Inhalte der Champions Edition vorgestellt

Nachdem uns vor wenigen Tagen die ersten Gerüchte zu „F1 24“ erreichten, kündigte Electronic Arts das Rennspiel heute auch offiziell für die Konsolen und den PC an.

Der Release erfolgt laut der heutigen Ankündigung am 31. Mai 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Allzu viele Details zur spielerischen Umsetzung nannte EA leider noch nicht. Stattdessen ist lediglich von einer verbesserten Fahrphysik die Rede, die euch noch mehr Kontrolle über euer Fahrzeug einräumen wird.

Ebenfalls versprochen wird ein Fahrer-Karriere-Modus, der ein „neues, im Sport verwurzeltem Gameplay“ bietet. Was damit genau gemeint ist, erfahren wir in ein paar Wochen. So erfolgt die offizielle Enthüllung beziehungsweise ausführliche Präsentation von „F1 24“ im April.

In diesem Jahr wieder mit von der Partie ist die Champions Edition. Neben dem Spiel von „F1 24“ an sich sind hier zwei neue F1-Icons für „My Team“, 18.000 PitCoins und ein F1 World Stoßfänger-Pack mit Ressourcen für Einzel- und Multiplayer-Events enthalten.

Hinzukommen bis zu drei Tage Vorabzugang ab dem 28. Mai 2024 sowie ein VIP-Podium-Pass als Bonus für alle Vorbestellungen.

Diese Extras warten auf Vorbestellungen

Im Rahmen der Ankündigung wies Electronic Arts darauf hin, dass es auf allen Plattformen ab sofort möglich ist, sowohl die Standard-Version von „F1 24“ als auch die Champion Edition vorzubestellen.

Solltet ihr „F1 23“ euer Eigen nennen und „F1 24“ vorbestellen, wird euch die Möglichkeit eingeräumt, schon vor dem Eröffnungsrennen an diesem Wochenende mit ausgewählten, brandneuen Teamwagen von 2024 beim Zeitfahren an den Start gehen.

Zudem kommt bei den Vorbestellungen EAs Treueprogramm zum Tragen. Egal ob ihr „F1 2021“, „F1 22“ oder „F1 23“ euer Eigen nennt; bei der Vorbestellung der Champions-Edition von „F1 24“ wird Besitzern dieser Titel ein Rabatt von 15 Prozent eingeräumt. Das Angebot endet mit dem Release von „F1 24“ am 31. Mai 2024.

EA weiter: „Sobald du F1 24 vorbestellt hast (vor dem 24. April), werden die 2024er-Lackierungen von McLaren, Alpine, Haas und Williams in einem speziellen F1 World-Event in F1 23 verfügbar sein. Gerade rechtzeitig zum Start der Saison 2024 in Bahrain. Weitere Lackierungen für 2024 werden nach dem 24. April in F1 23 erscheinen.“

„Als Bonus gibt es außerdem die McLaren- und Alpine-Lackierungen von F1 Esports für 2023, die nahtlos in F1 24 übernommen werden.“

Abschließend kündigte Electronic Arts an, dass auf alle Vorbesteller ein VIP-Podium-Pass wartet. Spielerinnen und Spieler, die die Standard Edition vorbestellen, werden zudem mit 5.000 PitCoins und einem „F1 World Starter Pack“ belohnt.

Anbei der offizielle Trailer zur heutigen Ankündigung von „F1 24“.

Weitere Meldungen zu F1 24.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren