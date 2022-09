Saints Row: Embracer Group von den durchwachsenen Reviews enttäuscht

Wie Lars Wingefors, der CEO der Embracer Group, in einem aktuellen Statement einräumte, reagierte der Publisher enttäuscht auf die durchwachsenen Reviews zum Reboot von "Saints Row". Wie es weiter hieß, sei es aktuell noch zu früh, über die Zukunft der Reihe zu sprechen.

Im vergangenen Monat erschien der mit großen Ambitionen gestartete Reboot der Open-World-Action-Serie „Saints Row“ für die Konsolen und den PC.

Leider entpuppte sich der Reboot laut den Testern als ein unfertiger und uninspirierter Open-World-Titel, der es auf Metacritic je nach Plattform auf durchschnittlich 63 bis 66 Punkte brachte. Ein enttäuschendes Abschneiden, das beim verantwortlichen Publisher Embracer Group die Frage aufkommen lässt, in welcher Form es mit der „Saints Row“-Reihe weitergehen wird.

„Ich persönlich hatte auf eine größere Akzeptanz des Spiels gehofft“, so Embracer Group-CEO Lars Wingefors. „Es hat sehr polarisiert. Es gibt eine Menge Dinge, die man ausführlich dazu sagen könnte, aber ich bin einerseits froh, viele Spieler und Fans glücklich zu sehen, und gleichzeitig bin ich ein bisschen traurig, auch Fans nicht glücklich zu sehen. Es ist also etwas schwierig.“

Embracer Group möchte weitere Verkaufszahlen abwarten

„Ich denke, wir müssen auf den Quartalsbericht im November warten, um weitere Einzelheiten dazu zu erfahren“, ergänzte er zum kommerziellen Abschneiden von „Saints Row“. „Wir sind noch ziemlich früh in unserem Veröffentlichungsfenster und sammeln immer noch Daten. Es werden auch noch Fehler behoben und weitere Inhalte folgen.“

„Auf der finanziellen Seite weiß ich, oder ich bin zuversichtlich, dass wir mit der Investition Geld verdienen werden. Hätte es einen so großen Return on Investment wie wir es in vielen anderen Spielen gesehen haben? Nicht sehr wahrscheinlich, aber wir werden Geld verdienen, und das ist zumindest ein sehr guter Ausgangspunkt.“

Weitere Meldungen zu Saints Row:

Abschließend wies Wingefors darauf hin, dass er die „Saints Row“-Reihe gerne zu größeren Erfolgen führen würde und weiterhin Vertrauen in die Franchise hat. Der Reboot von „Saints Row“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Stadia erhältlich.

Quelle: Embracer Group

Weitere Meldungen zu Saints Row.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren