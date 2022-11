Embracer Group: Schließt das ehemals als Square Enix Montreal bekannte Studio Onoma

Es ist nicht einmal einen Monat her, da hatte sich das einst als Square Enix Montreal bekannte Entwicklerstudio in Onoma umbenannt und eine neue Ära eingeleitet, nachdem man im vergangenen Mai an der Seite von Crystal Dynamics und Eidos Montreal von der Embracer Group aufgekauft wurde.

Nun macht jedoch ein Bloomberg-Bericht des renommierten Videospieljournalisten Jason Schreier die Runde, laut dem Onoma geschlossen wird, Dies möchte Schreier von Leuten erfahren haben, die mit der Situation vertraut sind. Demnach sollen die Mitarbeiter im Laufe des heutigen Tages von ihrem Schicksal erfahren haben, wobei einige zum Schwesterstudio Eidos Montreal wechseln dürfen.

Die Studioschließung soll auf eine Initiative der Kosteneinsparungen seitens der Embracer Group zurückzuführen sein, wodurch auch Eidos Montreal den Maßstab eines noch unangekündigten Projektes zurückfahren muss. Darüber hinaus musste man ein Spiel einstellen, das von „Stranger Things“ inspiriert war.

Das zurückgefahrene Projekt soll auch eine komplett neue Marke darstellen, wobei sich auch ein neues „Deus Ex“-Spiel in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet. Abschließend arbeitet man unter anderem mit Playground Games an dem Xbox-exklusiven Rollenspiel „Fable“, das noch wie die anderen Projekte noch keinen Erscheinungstermin erhalten hat.

