No Rest for the Wicked: Ein Vergleich mit Herr der Ringe – Entwickler über ambitionierte Ziele

No Rest for the Wicked:

Ergänzend zum Early-Access-Start auf dem PC sprachen die Entwickler der Moon Studios über ihre langfristigen Pläne mit "No Rest for the Wicked". Laut CEO Thomas Mahler soll es sich beim Release der Vollversion lediglich um den ersten Schritt auf einer langen Reise handeln.

Nachdem sich die im österreichischen Wien ansässigen Moon Studios in den letzten Jahren vor allem mit der „Ori“-Reihe einen Namen machten, arbeitet das Studio derzeit am Action-Rollenspiel „No Rest for the Wicked“.

Während sich Spielerinnen und Spieler auf den Konsolen noch ein wenig in Geduld üben müssen, startete „No Rest for the Wicked“ auf dem PC kürzlich in den Early-Access. Passend dazu verlor Thomas Mahler, der CEO der Moon Studios, ein paar Worte über die langfristigen Pläne des Entwicklerteams.

Hierbei zog Mahler einen Vergleich mit der „Der Herr der Ringe“-Reihe und sprach davon, dass es sich beim Release der Vollversion lediglich um den ersten Schritt einer langen Reise handeln wird. Im besten Fall soll uns „No Rest for the Wicked“ nämlich über einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren begleiten.

Entwicklerteam verfolgt konkrete Pläne

„Leute, wir sind mit No Rest for the Wicked noch lange nicht fertig. Es gibt so viel, was wir bereits aufgebaut haben, von dem keiner von euch etwas weiß, und wir möchten dies auf meisterhafte Weise umsetzen. Diese Early-Access-Phase ist für uns eigentlich erst der Anfang und wir haben bereits Pläne für das, was nach 1.0 passieren wird“, führte Mahler aus.

Der CEO der Moon Studios weiter: „No Rest for the Wicked ist wie unser Herr der Ringe. Und um diese Analogie weiter zu nutzen: Was wir bisher gemacht haben, ähnelt einem Test-Screening der ersten Bits. 1.0 wird unser ‚Die Gefährten‘ sein. Und wie ihr alle wisst, gibt es danach noch viel zu tun.“

„Um es klarzustellen: Wir werden noch fünf bis zehn Jahre an No Rest for the Wicked arbeiten.“

Frischer Wind im Action-RPG-Genre

Abschließend betonte Mahler noch einmal, dass es den Moon Studios darum geht, mit „No Rest for the Wicked“ für frischen Wind im Genre der Action-Rollenspiele zu sorgen und dieses positiv zu beeinflussen. Eine Besonderheit betrifft die Spielwelt an sich, auf die ihr mit euren Entscheidungen und abgeschlossenen Quests Einfluss nehmt.

Indem ihr die Bewohner bei ihren Projekten unterstützt, ihnen beim Wiederaufbau der Städte helft oder bestimmte Missionen abschließt, nehmt ihr aktiv Einfluss auf die Weiterentwicklung der jeweiligen Gebiete und könnt ihnen euren eigenen Stempel aufdrücken.

Zudem spielen in der Welt von „No Rest for the Wicked“ Runen sowie die Beute eine wichtige Rolle und versetzen euch in die Lage, individuelle Charaktere und Klassen zu erschaffen. Weitere Details zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

Die Vollversion des Action-Rollenspiels erscheint aller Voraussicht nach in diesem Jahr für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Judging by the questions I'm getting, it looks like some people think that we'll release 1.0 and then we're done? 🤔



Folks, we're nowhere near done with No Rest for the Wicked. There is so much that we've already built that none of you even know about and we want to deliver this… — thomasmahler (@thomasmahler) April 27, 2024

Weitere Meldungen zu No Rest for the Wicked.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren