No Rest for the Wicked: „Ori“-Entwickler enthüllen ihr Action-Rollenspiel

Mit "No Rest for the Wicked" haben die Moon Studios ihr neues Action-Rollenspiel enthüllt. In der Vergangenheit haben sie von großen Ambitionen gesprochen.

Die Moon Studios, die mit „Ori and the Blind Forest“ sowie „Ori and the Will of the Wisps“ enorme Erfolge feiern konnten, haben die Game Awards genutzt, um ihr neues Action-Rollenspiel „No Rest for the Wicked“ anzukündigen.

Skill ist von Bedeutung

Ein blutiges, isometrisches Rollenspiel wird auf die Spieler warten, in dem präzise Kämpfe sowohl tödliche Manöver als auch brutale Schläge ermöglichen. Allerdings wird man nicht einfach blind in die Tasten hauen können. Stattdessen werden präzise Eingaben und ein gutes Timing belohnt.

„No Rest for the Wicked“ wird einen auf die Isola Sacra schicken, die laut den Entwicklern eine ungeahnte Vertikalität mit sich bringen wird. Jeder Schauplatz soll komplexe NPCs mit eigenen Problemen bieten, die es für die Spieler zu lösen gilt. Zudem werden versteckte Schätze, eine Vielzahl an Geheimnissen und besonders tödliche Kreaturen versprochen. Ein kooperativer Multiplayer für bis zu vier Spieler wird ebenfalls enthalten sein.

„No Rest for the Wicked“ wird im ersten Quartal 2024 im Steam Early Access erscheinen. Am 1. März 2024 wird ein digitaler Showcase stattfinden, der weitere Details verrät. Für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S wurde das Rollenspiel ebenfalls bereits bestätigt. Hier ist der erste Trailer zum Spiel:

