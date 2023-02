Moon Studios: Kommendes Action-Rollenspiel der „Ori“-Entwickler soll das Genre revolutionieren

Im Jahre 2015 konnte das unabhängige Entwicklerteam der Moon Studios mit „Ori and the Blind Forest“ auf Xbox One, PC und später auch Nintendo Switch Aufsehen erregen. 2020 sollte mit „Ori and the Will of the Wisps“ ein ebenso gefeierter Nachfolger erscheinen. Doch daraufhin hatte sich das Studio dazu entschieden, ihren kommenden Titel auch für die PlayStation 5 zu veröffentlichen.

Konkurrenz soll sich warm anziehen

Seitdem hatte Mitbegründer und Creative Director Thomas Mahler bereits bestätigt, dass das nächste Spiel ein vollwertiges Action-Rollenspiel werden soll. Nun hat er via Twitter betont, dass das noch unbekannte Projekt über die Zukunft der Moon Studios bestimmen wird. So schrieb er:

„Unser nächstes Projekt wird ein entscheidender Moment für Moon sein. Entweder gelingt es uns, das ARPG-Genre zu revolutionieren oder wir werden langsam in der Ferne verblassen. Obwohl das furchteinflößend sein sollte, liebe ich die Herausforderung! Diablo, PoE, etc.: Wir kommen euch holen! Möge der Beste gewinnen!“

Das sind große Worte von Mahler, der sich mit überaus erfolgreichen Marken wie „Diablo“ sowie „Pillars of Eternity“ anlegt. In der Vergangenheit hatte er bereits unterstrichen, dass er glaubt, das Open-World-Design von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ sowie „Elden Ring“ noch verbessern zu können.

Umso mehr kann man gespannt sein, wie das nächste Spiel der „Ori“-Entwickler aussehen wird. Zumindest scheuen sie sich nicht davor, große Ziele in den Raum zu stellen und die Erwartungen zu schüren. Sobald weitere Details mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

