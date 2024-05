Ex-Xbox-Manager: Spiele wie Hi-Fi Rush können das 70-Milliarden-Dollar-Loch nicht füllen

Seit mehr als einem Jahr überschatten Entlassungen und Studioschließungen die gesamte Videospielbranche. Weitere Maßnahmen dieser Art werden folgen. Die jüngsten Studioschließungen von Microsoft stechen jedoch besonders hervor. Denn sie untermauern die Annahme, dass eine richtungsweisende Wette nicht aufging.

Während unklar ist, welche Gewinne die Gaming-Sparte von Microsoft wirklich einfährt und welchen Anteil der Xbox Game Pass daran hat, lassen die Aussagen eines ehemaligen Xbox-Managers aufhorchen.

Brad Hilderbrand, der bis zu diesem Monat Senior Public Relations Manager für 343 Industries, The Coalition, Compulsion Games und weitere Studios war, beschreibt in einem Linkedin-Post zwei Probleme.

Game-Pass-Spiele verfehlen Verkaufsziele

Eines der von Hilderbrand genannten Probleme ist der Xbox Game Pass selbst. Alle Spiele, die in das Abo aufgenommen werden, verfehlen ihre Verkaufsziele “deutlich”. Das ist bis zu einem gewissen Grad ein kalkuliertes Ergebnis. Denn Spieler, die monatlich für das Abo bezahlen, greifen in den wenigsten Fällen zur Kaufversion.

“Diesem Umstand wird dadurch Rechnung getragen, dass jeden Monat ein Teil der Einnahmen den Spielen mit den besten Ergebnissen im Game Pass zugewiesen wird”, so Hilderbrand.

Allerdings gebe es Faktoren, die dem Erfolgentgegenwirken. So würden sich die meisten Spiele “nicht länger als ein oder zwei Monate an der Spitze der Hitliste halten”, während “das Wachstum des Game Pass stagniert“.

Was bedeutet das für kleinere, wenn auch erfolgreiche Spiele, die nicht in die Kategorie eines “Call of Duty” fallen? Sie erhalten laut Hilderbrand zunächst einen kleinen Umsatzschub, da es “einen Monat lang das angesagte Game-Pass-Spiel ist”. Danach fallen sie von der Klippe, wenn “alle zum nächsten Spiel übergehen”

“Das arme Redfall hatte es sogar noch schlimmer, da es so schlecht gestartet ist, dass es nie eine Chance hatte”, so der Ex-Manager weiter.

Bis zur milliardenschweren Expansion nur ein Rundungsfehler

Hildebrand berichtet weiter, dass der Xbox Game Pass eine Zeit lang ein funktionierendes System war. Es gab ein Wachstum, das sich inzwischen stark verlangsamt hat. Dem gegenüber stehen gewisse Kosten, die bei der Entwicklung von Spielen anfallen. Und die Höhe der Einnahmen, die den Spielen zugeordnet werden, halte nicht mehr mit den notwendigen Budgets mit.

“Aber all das hätte vor 3 oder 4 Jahren noch keine Rolle gespielt. Denn damals war Xbox im Grunde ein Rundungsfehler in den Büchern von Microsoft. Die Abteilung verdiente etwas Geld, aber was noch wichtiger war, sie kostete nicht viel. Und andere Teile des Unternehmens konnten die Lücke problemlos schließen. Dann ging Xbox auf Einkaufstour und gab eine Menge Geld für Bethesda aus, aber noch viel mehr für Activision”, so Hilderbrand.

Während die Übernahmen von der Xbox-Community gefeiert wurden, habe sich “das Auge Saurons gedreht”. Es wird erwartet, dass Xbox die 70 Milliarden US-Dollar wieder einfährt oder zumindest die Ausgaben „bis auf die Knochen“ kürzt, während sie es versuchen.

Call of Duty stell Microsoft vor ein Dilemma

Microsoft erwartet einen Return of Investment, also gemessen am eingesetzten Kapitel eine gewisse Rendite. Der Xbox Game Pass ist dazu offenbar nicht in der Lage. Die “großen Wetten auf neue Abonnements”, die etwa mit “Redfall” und “Starfield” erwartet wurden, gingen nicht auf. Sie hätten “nicht annähernd genug Wachstum ausgelöst”. Und es gebe am Horizont nicht viel, das die Stagnation beenden könne.

“Der beste Tipp ist COD. Aber will man wirklich die garantierten Umsätze riskieren, die das Franchise mit sich bringt, indem man es an Tag 1 auf Game Pass stellt und möglicherweise massive Umsätze verliert?”, so Hilderbrand weiter. Schon im Laufe des Tages sickerte durch, dass es über die Aufnahme von “Call of Duty” in den Xbox Game Pass interne Diskussionen gebe.

Der ehemalige Xbox-Manager wisse nicht, wie die Pläne letztlich aussehen. Aber aus seiner Sicht gebe es zwei Optionen:

Microsoft bringt “Call of Duty” in den Game Pass und verliert Geld.

“Call of Duty” kommt nicht in den Game Pass und Abonnenten revoltieren, weil sie denken, dass sie dafür “unterschrieben” haben.

Die kleinen Studios haben für das 70-Milliarden-Dollar-Loch keine Relevanz

Hilderbrand habe keine Zweifel daran, dass es “Call of Duty” und den “anderen Megastudios mit riesigen IPs” auch in Zukunft gut gehen wird.

Für die anderen Studios hat er eine düstere Prognose: “All die kleineren Studios, die wirklich interessante Spiele machen, werden wegfallen, einfach weil sie, so gut Spiele wie Hi-Fi Rush auch sein mögen, nie genug Geld verdienen werden, um das 70-Milliarden-Dollar-Loch auszugleichen, aus dem sich Xbox jetzt selbst ausgraben muss.”

