Call of Duty: Wackelt die Aufnahme in den Xbox Game Pass?

Die Aufnahme von "Call of Duty"-Spielen in den Xbox Game Pass wird bei Microsoft weiter diskutiert, berichtet The Verge. Auch eine Preiserhöhung sei im Bereich des Möglichen.

Der Xbox Game Pass sollte einst zum Netflix der Spiele werden. So verfolgte Microsoft das Ziel, im Jahr 2030 auf mehr als 100 Millionen Abonnenten zu kommen. Diese Zahl war Dokumenten zu entnehmen, die im Rahmen des FTC-Verfahrens anlässlich der Übernahme von Activision Blizzard geleakt wurden.

Nach wie vor hält Microsoft am Xbox Game Pass fest. 34 Millionen Abonnenten wurden zuletzt verzeichnet. Allerdings machen neuste Analysen und Auswertungen deutlich, dass der Umsatz mit Subscription-Diensten stagniert und die tatsächliche Nutzung des Xbox Game Pass vergleichsweise überschaubar ist.

Gleichermaßen wird die neue Ausrichtung der Gaming-Sparte deutlicher. Microsoft verkauft First-Party-Spiele mittlerweile auf Konkurrenzkonsolen. Und erste Studios, mit denen der Xbox Game Pass gefüttert wurde, existieren nicht mehr. Doch was bedeutet das für die Zukunft des Abodienstes und für Schwergewichte wie “Call of Duty”?

Call of Duty im Game Pass? Microsoft debattiert noch

Viele Xbox-Spieler feierten im vergangenen Jahr die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Immerhin hatten sie die Hoffnung, zum Pauschalpreis künftig weitere Spiele – für die der übernommene Publisher jedes Jahr den Vollpreis bezahlen ließ – zu erhalten. “Diablo 4” verweilt mittlerweile im Abo.

Doch wie sieht es mit Neuveröffentlichungen aus? Wird etwa das nächste “Call of Duty” direkt im Abo landen? Ein ausführlicher The-Verge-Artikel von Tom Warren legt nahe, dass dieses Szenario längst nicht in Stein gemeißelt ist. Laut seiner Aussage wird im Unternehmen heftig darüber debattiert, ob die populäre Shooter-Reihe ein Teil des Abos werden sollte.

Für das Zögern gibt es einen plausiblen Grund: “Call of Duty” ist das Zugpferd von Activision und die meisten Studios sind an der Entwicklung beteiligt. Die hohen Kosten rechnen sich am Ende, da “Call of Duty” in jedem Jahr zu den meistverkauften Spielen gehört. Eine Milliarde US-Dollar Umsatz erzielt man oft schon nach wenigen Tagen.

Sollte Microsoft tatsächlich damit beginnen, alle First-Party-Spiele des übernommenen Publishers sofort in den Game-Pass aufzunehmen, wäre es ein erheblicher Verlust. Dem gegenüber stehen Entlassungen und Studioschließungen, mit denen Microsoft für eine Kostenreduzierung sorgen möchte.

“Soweit ich weiß, wird diese Debatte intern schon seit geraumer Zeit geführt, wobei einige befürchten, dass die Einnahmen, die Call of Duty normalerweise für Activision Blizzard generiert, durch den Game Pass untergraben werden könnten“, so Tom Warren, der als gut informiert gilt.

Ebenfalls wurde dem Journalisten gesagt, dass intern darüber nachgedacht wird, den Preis für den Game Pass Ultimate zu erhöhen.

Microsoft könnte sich auch für die Aufnahme von Call of Duty entscheiden

Warren ergänzt, dass es sich derzeit nur um interne Überlegungen handelt. Tatsächlich könnte eine endgültige Entscheidung dahingehend ausfallen, dass künftige “Call of Duty”-Spiele “in den meisten Versionen von Game Pass” erscheinen.

“Die interne Debatte spiegelt die Tatsache wider, dass sich Microsofts Xbox-Strategie von der ausschließlichen Bereitstellung seiner Spiele im Game Pass hin zu Überlegungen, mehr Xbox-Spiele auf mehrere Plattformen zu bringen, verschoben hat“, so der Journalist weiter.

Am Ende bleibt abzuwarten, wie Microsoft das Versprechen, alle Neuveröffentlichungen der First-Party-Studios in den Xbox Game Pass zu bringen, und die Kostenstruktur unter einen Hut bringen wird. Denn es ist nicht davon auszugehen, dass es mit der Aufnahme von “Call of Duty” zu einem sprunghaften Anstieg der Abo-Einnahmen kommen wird.

Das heißt, ein Teil der bisherigen “Call of Duty”-Einnahmen würde wegfallen. Das große Geld wird mit der Reihe aber ohnehin auf anderen Plattformen verdient.

