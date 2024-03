Xbox Game Pass: Diablo 4 und weitere Spiele für März angekündigt

Microsoft hat die zweite Welle an März-Neuzugängen für den Xbox Game Pass angekündigt. Sie gesellen sich zum ersten Schwung, über den wir vor zwei Wochen berichteten.

Die ersten beiden Spiele verweilen ab heute in der Bibliothek. Dazu gehören “Lightyear Frontier” und “MLB The Show 24”. Der nächste Titel folgt schon morgen. Hierbei handelt es sich um “The Quarry”.

Diablo 4 ab Ende März im Xbox Game Pass

Microsoft hatte im Februar angekündigt, dass “Diablo 4” im März ein Teil des Aboangebotes wird. Mit der heutigen Ankündigung der Neuzugänge für den Xbox Game Pass erfolgte noch einmal die Bestätigung.

Die Freischaltung von “Diablo 4” ist für den 28. März 2024 angesetzt. Und auch bis in den April reichen die heute bestätigten Titel hinein. So landet “F1 23” am 2. April 2024 über EA Play in der Cloud-Bibliothek.

Die Neuzugänge für den Xbox Game Pass

19. März 2024:

Lightyear Frontier (Game Preview, Cloud, PC und X|S)

(Game Preview, Cloud, PC und X|S) MLB The Show 24 (Cloud, Konsole)

20. März 2024:

The Quarry (Cloud und Konsole)

21. März 2024:

Evil West (Cloud, Konsole und PC)

26. März 2024:

Terra Invicta (Game Preview, PC)

28. März 2024:

Diablo 4 (Konsole und PC)

(Konsole und PC) Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Open Road (Cloud, Konsole und PC)

1. April 2024

Ark: Survival Ascended (Cloud, PC, X|S)

2. April 2024:

F1 23 (Cloud, EA Play)

(Cloud, EA Play) Superhot: Mind Control Delete (Cloud, Konsole und PC)

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

Folgenden Spiele werden die Game-Pass-Bibliothek am 31. März 2024 verlassen, darunter – passend zur Aufnahme des Nachfolgers – „MLB The Show 23“.

Mitglieder können sie mit einem 20-prozentigen Rabatt kaufen und dauerhaft in ihrer Bibliothek behalten, sofern sie es möchten.

Es fallen weg:

Hot Wheels Unleashed

Infinite Guitars

MLB The Show 23

Ebenfalls wurden Angaben zu den Ultimate-Perks gemacht. Dazu gehören der “Persona 3 Reload: Expansion Pass”, das “Super Animal Royale Spring Perks Pack” und der “Smite Netherbeasts Perk”, die allesamt verfügbar sind. Weitere Details sind auf dem Xbox-News-Wire zusammengefasst.

