Cyberpunk 2077: Boardgame erweitert das Universum und ihr könnt euch beteiligen

"Cyberpunk 2077" soll eine Brettspielumsetzung erhalten. Auf Gamefound wurde eine Kampagne zur Finanzierung von "Cyberpunk 2077 The Boardgame" vorbereitet. Der Startschuss soll demnächst fallen. Aktuell können Interessierte dem Projekt folgen, um Updates zu erhalten.

Eigentlich sollten keine weiteren Updates für CD Projekt Reds „Cyberpunk 2077“ erscheinen. Vor zwei Wochen gab Game-Director Gabe Amatangelo den Fans jedoch den Hoffnungsschimmer, dass noch kleinere Patches folgen könnten.

Während die Entwickler längst an einer Fortsetzung arbeiten, wächst das Franchise in anderen Bereichen. 2022 erschien die animierte Webserie „Cyberpunk: Edgerunners“ auf Netflix. Mit einer IMDB-Wertung von 8,2/10 konnte die Serie alte und neue Fans überzeugen.

Nach Spiel und Serie folgt ein Boardgame

Eine neue Kampagne auf Gamefound soll dabei behilflich sein, das Franchise um ein Brettspiel mit Miniaturen zu erweitern. „Cyberpunk 2077 The Boardgame“ hat bislang keinen Release-Termin. Und mit Geld beteiligen können sich Fans ebenfalls noch nicht. Der Startschuss der Finanzierung soll bald folgen.

Doch wer der Kampagne mit seinem Gamefound-Account folgt, erhält eine zusätzliche Miniatur, sobald er nach dem Crowdfunding-Start zur Finanzierung beiträgt. Dabei handelt es sich um V mit Mantis-Klingen. In einem kurzen Clip stellen die Entwickler auf YouTube die geplanten Crew-Mitglieder und das Waffen-System vor:

Im Video sind fünf Charaktere zu sehen, die Fans aus „Cyberpunk 2077“ kennen dürften. Neben der männlichen und weiblichen Version von Hauptfigur V zählen zur Crew auch Jackie Welles, Panam Palmer und Judy Alvarez. Alles bisher gezeigte Material wird auf der Produktseite bei Boardgamegeek aufgelistet.

Sobald es erscheint, soll „Cyberpunk 2077 The Boardgame“ ein bis vier Spieler ab 14 Jahren für mindestens 75 Minuten beschäftigen. Bisher folgen rund 40.000 Personen dem Projekt auf Gamefound. Umgesetzt wird das Spiel von Go On Board mit Unterstützung von CD Projekt.

Zu den unterstützten Sprachen gehören Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Polnisch. Leider gibt es noch keine Informationen dazu, welche Pledges zur Auswahl stehen werden. Ebenso fehlen Angaben zum Preis der einzelnen Pakete.

